    Posted On
    date_range 16 March 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 9:36 AM IST

    കൊലക്കൊ​ല്ലി കാ​ട്ടാ​ന​യെ ത​ള​ച്ചു; മെ​രു​ങ്ങി ശാ​ന്ത​നാ​യി ബ​ന്ദി​പൂരി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​യി

    കൊലക്കൊ​ല്ലി കാ​ട്ടാ​ന​യെ ത​ള​ച്ചു; മെ​രു​ങ്ങി ശാ​ന്ത​നാ​യി ബ​ന്ദി​പൂരി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​യാ​യി
    കാ​ട്ടാ​ന​ താ​പ്പാ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു : കാ​ടി​ള​ക്കി വ​ന്ന് മൂ​ന്ന് പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത് നാ​ട് വി​റ​പ്പി​ച്ച കാ​ട്ടാ​ന​യെ വ​ന​പാ​ല​ക സം​ഘം താ​പ്പാ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ത​ള​ച്ചു.​കു​ട​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ സി​ദ്ധാ​പു​ര, ഗു​ഹ​യ, പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​പ്പി തോ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​സ്റ്റേ​റ്റ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​തോ​ടെ ആ​ശ്വാ​സം.

    സി​ദ്ധാ​പു​ര കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ടം ഉ​ട​മ ഗ​ണ​പ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മൂ​ന്ന് പേ​രെ ആ​ന കൊ​ന്നി​രു​ന്നു.​ദു​ബാ​രെ ആ​ന സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് സു​ഗ്രീ​വ, പ്ര​ശാ​ന്ത, കാ​ഞ്ച​ൻ, ഹ​ർ​ഷ, അ​യ്യ​പ്പ, ധ​ന​ഞ്ജ​യ എ​ന്നീ മെ​രു​ക്കി​യ ആ​ന​ക​ളെ​യാ​ണ് വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യ​ജ്ഞ​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​ച്ച​ത്.​അ​മ്മ​ത്തി​യി​ലെ കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ന​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ന​യെ ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​ന്ന​യ്യ​ന​കോ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു കാ​പ്പി​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​പ്പ് ഷൂ​ട്ട​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫീ​സ​ർ (ഡി​ആ​ർ​എ​ഫ്ഒ) ര​ഞ്ജ​നും വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​ജ​ൻ ര​മേ​ശും ചേ​ർ​ന്ന് അ​തി​നെ ശാ​ന്ത​നാ​ക്കി.

    പി​ന്നീ​ട് താ​പ്പാ​ന​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പി​ടി​കൂ​ടി പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വ​ട​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ക്രെ​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ന​യെ ലോ​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ദു​ബാ​രെ ആ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ബ​ന്ദി​പ്പൂ​രി​ലെ രാ​മ​പു​ര ആ​ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു. ചീ​ഫ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് (കു​ട​ക് സ​ർ​ക്കി​ൾ) സോ​ണാ​ൽ വൃ​ഷ്ണി, മ​ടി​ക്കേ​രി ഡി​സി​എ​ഫ് അ​ഭി​ഷേ​ക്, വി​രാ​ജ്പേ​ട്ട് ഡി​സി​എ​ഫ് ജ​ഗ​ന്നാ​ഥ്, എ​സി​എ​ഫ്മാ​രാ​യ ത​സ് ലീ​മ ബാ​നു, ഗോ​പാ​ൽ, ആ​ർ​എ​ഫ്ഒ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​റാം, ഗം​ഗാ​ധ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Elephant, metro news, Wild animal
    News Summary - The wild animal was beaten; it traveled to Bandipur in peace and tranquility.
    Similar News
