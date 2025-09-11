Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:35 AM IST

    അ​ന്ന്, ബാ​ങ്കുവിളിയോ​ട് പ​രി​ഹാ​സം; ഇ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക്കാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മു​സ്‌​ലിം ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​മ​യം അ​റി​യി​ച്ച് വി​ളം​ബ​രം (ബാ​ങ്ക്) മു​ഴ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, ‘എ​വി​ടെ ചെ​ന്നാ​ലും ഈ ​ത​ല​വേ​ദ​ന, അ​ല്ലാ​ക്ക് എ​ന്താ ചെ​വി കേ​ൾ​ക്കി​ല്ലേ’ എ​ന്ന് ക്ഷോ​ഭി​ച്ച​ത് ശി​വ​മോ​ഗ്ഗ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രി​ക്കെ മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് മു​ൻ​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​സ്. ഈ​ശ്വ​ര​പ്പ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പാ​ർ​ട്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യ് സ​ങ്ക​ൽ​പ യാ​ത്ര 2023 മാ​ർ​ച്ച് 12ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ വേ​ള​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​നേ​കം ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കേ​ട്ട ആ ​ആ​ക്ഷേ​പം പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​വു​ന്ന​തി​നാ​ണി​പ്പോ​ൾ ന​ഗ​രം സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്. ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റാ​ലി​ക്ക് ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യെ​ത്തി.

    ‘എ​വി​ടെ പോ​യാ​ലും ഇ​തൊ​രു ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ്. ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സു​പ്രീം കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് (ആ​ചാ​രം) ഇ​ന്നോ നാ​ളെ​യോ നി​ർ​ത്തും; അ​തി​ൽ യാ​തൊ​രു സം​ശ​യ​വു​മി​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഈ​ശ്വ​ര​പ്പ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​ത​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. മം​ഗ​ളൂ​രു ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഗോ​ര​ക്ഷ ജ്ഞാ​ന മ​ന്ദി​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച റാ​ലി യ​ക്ഷ​ഗാ​നം, നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ തു​ളു​നാ​ട് മ​ത​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ‘ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ, ഞാ​ൻ എ​ന്റെ എം.​എ​ൽ.​എ സീ​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കും, പ​ക്ഷേ ഞാ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത​വി​ശ്വാ​സം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കി​ല്ല’ -മം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ വേ​ദ​വ്യാ​സ് കാ​മ​ത്ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ഭാ​ഗീ​ര​ഥി മു​രു​ള്യ, ഉ​മാ​നാ​ഥ് കോ​ട്ടി​യ​ൻ, ഡോ.​വൈ.​ഭ​ര​ത് ഷെ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ചു.

