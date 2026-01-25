Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    25 Jan 2026 8:11 AM IST
    25 Jan 2026 8:11 AM IST

    പൂ​വി​ൽ കൗ​തു​കം വി​രി​യിച്ച ‘വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത്’​ട്രെ​യി​ൻ

    പൂ​വി​ൽ കൗ​തു​കം വി​രി​യിച്ച ‘വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത്’​ട്രെ​യി​ൻ
    പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ‘വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത്’​ട്രെ​യി​നി​ന്റെ മാ​തൃ​ക

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ പു​ഷ്പ-​ഫ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പൂ​ക്ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച ‘വ​ന്ദേ ഭാ​ര​ത്’​ട്രെ​യി​നി​ന്റെ മാ​തൃ​ക ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ​കോ​ർ​ത്ത് 24 അ​ടി നീ​ള​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് കോ​ച്ചും 30 അ​ടി നീ​ള​മു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കും ഈ ​മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 30 വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട 15,000 ത്തോ​ളം പൂ​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. സാ​ൽ​വി​യ, ക്രി​സാ​ന്ത​മം, ഗ്ലോ​ബ് അ​മ​രാ​ന്ത്, സീ​നി​യ, ഡ​യാ​ന്ത​സ്, ആ​സ്റ്റ​ർ, വി​ങ്ക റോ​സി​യ, സെ​ലോ​സി​യ, ഡാ​ലി​യ, പെ​റ്റൂ​ണി​യ, ടോ​റേ​നി​യ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പൂ​ക്ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന രാ​ത്രി വ​രെ തു​ട​രും.

    ക​രാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ

    ആരംഭിച്ച പു​ഷ്പ-​ഫ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ബ്രി​ജേ​ഷ് ചൗ​ട്ട എം​പി​യും മ​മ​ത ഗാ​ട്ടി​യും സന്ദർശിക്കുന്നു

    ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട എം.​പി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബ്രി​ജേ​ഷ് ചൗ​ട്ട പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ശു​വ​ണ്ടി വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ മ​മ​ത ഗാ​ട്ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ വ​കു​പ്പ്, ക​ദ്രി പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​ന സ​മി​തി, സി​രി ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച്ച​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ടു​ക്ക​ള​ത്തോ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ൾ, അ​ല​ങ്കാ​ര സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ബോ​ൺ​സാ​യ് സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​കെ​ബാ​ന പു​ഷ്പാ​ല​ങ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ട് വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 30 രൂ​പ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 20 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ്. യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ൽ‌​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ‌​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ‌​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​മു​ണ്ട് അ​തു​ല്യ പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ‌, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ‌, തോ​ട്ട​വി​ള​ക​ൾ‌, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ‌ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ‌​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ‌ വി​ൽ‌​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മു​ണ്ട്.

