Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:09 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റ​ണം - ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടെ മു​ന്നേ​റ​ണം - ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ച് രാ​ജ്യ​പു​രോ​ഗ​തി​ക്കാ​യി ഒ​ന്നി​ച്ച് പോ​രാ​ട​ണ​മെ​ന്ന് മേ​ഘാ​ല​യ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്. എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് മാ​സാ​ന്ത്യ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ല്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സം​ഘ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് എ​സ്.​ടി.​സി.​എ​ച്ച് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് ബ​ജ​റ്റ്‌ ആ​ൻ​ഡ് റി​സോ​ഴ്സ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​പി.​സി. ജാ​ഫ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത എം. ​ഹ​നീ​ഫി​നെ ഡോ. ​ഷ​ക്കീ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്, ഡോ. ​പി.​സി. ജാ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ​മെ​മ​ന്റോ​യും ഷാ​ളും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര​പോ​കു​ന്ന എ.​ഐ.​കെ.​എം.​സി.​സി കോ​റ​മം​ഗ​ലം ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​മീ​ദ് മം​ഗ​ള​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് മാ​സാ​ന്ത്യ ക​ല​ക്ഷ​നി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​റ്റി ഫേ​സ് ടു, ​ജ​യ​ന​ഗ​ർ, നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി.​കെ. നാ​സ​ർ, എം. ​ഹ​നീ​ഫ്, നാ​സ​ർ നീ​ല​സാ​ന്ദ്ര, മു​സ്ത​ഫ താ​ന​റി റോ​ഡ്, റ​ഹീം ചാ​വ​ശ്ശേ​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​മ്മ​ന​ല്ലി, സി​ദ്ദീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, ജാ​സിം വാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:bangulurumetronewstop news
    News Summary - The state’s growth must advance with consensus – Dr. Shakeel Ahmad
