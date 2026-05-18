ആറാമത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ബംഗളൂരു ഓൾഡ് മദ്രാസ് റോഡിൽ തുറന്നു

ആറാമത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ബംഗളൂരു ഓൾഡ് മദ്രാസ് റോഡിൽ തുറന്നുtext_fields
ബംഗളൂരു: ഇന്ത്യയിലെ 18-ാമത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് 58,516 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഗോപാലൻ ഗ്രാൻഡ് മാളിൽ തങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ 18-ാമത്തെ സ്റ്റോറിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ഓൾഡ് മദ്രാസ് റോഡ്ിലെ ഗോപാലൻ ഗ്രാൻഡ് മാളിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ലോകോത്തര ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് കർണാടകയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും ചില്ലറ വ്യാപാരം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
നഗരത്തിലെ നിലവിലുള്ള ലുലു സ്റ്റോറുകളുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ ബംഗളൂരുവിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പിന്തുണയാലാണ്. 200 ലധികം വാഹനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പാർക്കിംഗും സമാനതകളില്ലാത്ത സേവനവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആയിരത്തിലധികം നേരിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെയുമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലെ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ 6 ാ ം സ്റ്റോറും ഇന്ത്യയിലെ 18ാമത് സ്റ്റോറുമാണ്.
ഓരോ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ വിപുലമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫാമുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന ഫാം ഫ്രഷ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും, പോഷകമൂല്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ശുചിത്വ, ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാംസം, കോഴി, കോഴി, പുതിയ കടൽവിഭവങ്ങൾ, പാൽ, ബേക്കറി, പാനീയങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ, അന്തർദേശീയ ബ്രാൻഡുകളുടെ പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ദൈനംദിന പലചരക്ക് വസ്തുക്കളും, വ്യക്തിഗത പരിചരണ ഉൽപന്നങ്ങൾ, അടുക്കള സാധനങ്ങൾ, ഹോം യൂട്ടിലിറ്റി ഇനങ്ങൾ തുടങ്ങി ആവശ്യമായ എല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നും ലുലു ഗ്രൂപ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായ എം.എ. യൂസുഫലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ബംഗളൂരുവിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാംസ്കാരിക ഘടനയുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്നു. പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡായാലും അന്തർദേശീയ ഉൽപന്നമായാലും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്ന വിലകളിൽ ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കും. ലുലു ഗ്രൂപ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ എം. എ. യൂസുഫലി, ഗോപാലൻ ഗ്രൂപ് ചെയർമാനും സ്ഥാപകനുമായ സി. ഗോപാലൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഗംഭീരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നു.
ചടങ്ങിൽ അഷ്റഫ് അലി എം.എ., എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ലുലു ഗ്രൂപ് ഇന്ത്യ, നിഷാദ് എം എ, ഡയറക്ടറും സിഇഒയും, ലുലു ഗ്രൂപ് ഇന്ത്യ, ഫഹാസ് അഷ്റഫ്, ഡയറക്ടറും സിഒഒയും, ലുലു ഗ്രൂപ് ഇന്ത്യ, . ജയകുമാർ ഗംഗാധരൻ ഡയറക്ടർ ഉത്തർ പ്രദേശ്, ന്യൂ ഡൽഹി, തെലുങ്കാന, ഷെരീഫ് കെ.കെ., റീജനൽ ഡയറക്ടർ, ലുലു കർണാടക റീജ്യൻ, ജമാൽ കെ പി, റീജനൽ മാനേജർ, ലുലു കർണാടക റീജ്യൻ, നൗഷാദ് കെ, ജനറൽ മാനേജർ, ലുലു റീട്ടെയിൽ കർണാടക തുടങ്ങിയ ലുലു പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു. വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ മെയ് 17 മുതൽ 21 വരെ ലഭ്യമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register