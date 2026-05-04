ദക്ഷിണ ദാവൻഗരെ, ബഗൽകോട്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ന്text_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ബഗൽകോട്ട്, ദക്ഷിണ ദാവൻഗരെ നിയമസഭ മണ്ഡലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ തിങ്കളാഴ്ച കനത്ത സുരക്ഷയിൽ നടക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിനാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ എച്ച് വൈ മേട്ടി (ബാഗൽകോട്ട്), ഷാമണൂർ ശിവശങ്കരപ്പ (ദക്ഷിണ ദാവണഗരെ ) എന്നിവരുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനിവാര്യമായത്.
ഫലം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉടനടി സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിക്കും ഈ മത്സരം അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്.രണ്ട് സീറ്റുകളും നിലനിർത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളി കോൺഗ്രസ് നേരിടുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള "ആഭ്യന്തര അധികാര പോരാട്ടത്തിന്" നിലവിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാൻ ബിജെപിയും ലക്ഷ്യമിട്ടു. ഫലത്തിന് ശേഷം നേതൃമാറ്റവും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയും സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ബഗൽകോട്ടിൽ 68.74 ശതമാനവും ദാവൻഗരെയിൽ 68.43 ശതമാനവുമാണ് പോളിങ്. വോട്ടെണ്ണൽ രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉച്ചയോടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം പുറത്തുവരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വോട്ടെണ്ണൽ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനിടയിലോ അതിനുശേഷമോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വോട്ടെണ്ണലിനായി ബാഗൽകോട്ടിലെ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ സയൻസസ് സർവകലാശാലയിലും ദാവണഗരെയിലെ ഡിആർആർ സ്കൂളിലും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ബഗൽകോട്ട്, ദാവൻഗരെ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇവിഎമ്മുകളിലെ വോട്ടെണ്ണലിനായി 14 മേശകൾ വീതം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യഥാക്രമം ഒമ്പത് സ്ഥാനാർത്ഥികളും 25 സ്ഥാനാർത്ഥികളും മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ എം.എൽ.എ.യും 2023-ൽ ബഗൽകോട്ടിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി വീരഭദ്രയ്യ ചരന്തിമഠത്തെയും ദാവൻഗരെയിൽ നിന്ന് പുതുമുഖം ശ്രീനിവാസ് ടി. ദാസകരിയപ്പയെയും ബിജെപി രംഗത്തിറക്കി. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും അന്തരിച്ച നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റ് നൽകി.
ബഗൽകോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമേഷ് മേട്ടി എച്ച്.വൈ. മേട്ടിയുടെ മകനാണ്, ദാവണഗരെയിൽ നിന്നുള്ള സമർത്ഥ് മല്ലികാർജുൻ ഷാമണൂർ ശിവശങ്കരപ്പയുടെ ചെറുമകനാണ്. സമര്ത്ഥിന്റെ പിതാവ് എസ്.എസ്. മല്ലികാർജ്ജുൻ സിദ്ധരാമയ്യ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയും ദാവണഗരെ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ളയാളുമാണ്. മാതാവ് പ്രഭ മല്ലികാർജ്ജുൻ ആ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമാണ്. 2028 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും തങ്ങളുടെ കേഡറിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാറിന്റെ പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ, രണ്ട് സീറ്റുകളും നിലനിർത്തേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് നിർണായകമാണ്. ദാവൻഗരെയിൽ കോൺഗ്രസിന് മുസ്ലിം അതൃപ്തി ഒരു ആശങ്കയായുണ്ട്. മത്സരിക്കുന്ന 25 പേരിൽ 14 പേരും ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരായതിനാൽ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുന്നത് ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആശങ്കയുണ്ട്.
മണ്ഡലത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ദാവൻഗരെയിൽ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അന്തരിച്ച എംഎൽഎ ശിവശങ്കരപ്പയുടെ ചെറുമകൻ സമർത്ഥിനെ പാർട്ടി മത്സരിപ്പിച്ചു. ഇത് സമുദായത്തിനും കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ മുസ്ലിം നേതാക്കൾക്കും ഇടയിൽ അതൃപ്തി സൃഷ്ടിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് വിമത സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സാദിഖ് പൈൽവാനെ പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം മത്സരരംഗത്ത് തുടർന്നു. ദാവൻഗരെയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ "ആഭ്യന്തര ഗൂഢാലോചന" നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ചില മുസ്ലിം നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. എംഎൽസി കെ അബ്ദുൾ ജബ്ബാറിനെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു എംഎൽസിയായ നസീർ അഹമ്മദിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ ഭവന മന്ത്രി ബിസെഡ് സമീർ അഹമ്മദ് ഖാനും അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വ്യാപകമാണ്. അതിനാൽ, ദാവൺഗരെ ഫലം ഖാനും നിർണായകമാണ്. ബഗൽകോട്ടിലും കോൺഗ്രസിന് തുടക്കത്തിൽ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നു, മേട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഇടപെടൽ ഒരു പരിധിവരെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിച്ചു, അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തി. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് വലിയ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവരുടെ നേതാക്കൾ ഐക്യത്തോടെ പ്രചാരണം നടത്തി. കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും തങ്ങളുടെ പാർട്ടികൾ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023 ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, എച്ച്.വൈ. മേട്ടി ബഗൽകോട്ടിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ ചരന്തിമഠിനെ 5,878 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, ദാവൻഗരെയിൽ ശിവശങ്കരപ്പ ബിജെപിയുടെ ബി ജി അജയ് കുമാറിനെ 27,888 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി.
