    വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി എന്ന വാഗ്ദാനം 8000 സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് 12 കോ​ടിയുടെ ത​ട്ടിപ്പ്

    മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി ഒ​ളി​വി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച 8000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 12 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​രാ​തി. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സോ​ളാ​പൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ജ​യ് പാ​ട്ടീ​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ.

    വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്ത് സ്ഥി​ര വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ത​ങ്ങ​ളെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഒ​രു കൂ​ട്ടം സ്ത്രീ​ക​ൾc പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് ഐ.​ഡി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രി​ൽ​നി​ന്ന് 2500 മു​ത​ൽ 5000 രൂ​പ​വ​രെ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പു​ക​യി​ല എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ വാ​ട​ക, ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ചാ​ർ​ജ് എ​ന്നീ ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് പാ​ക്കേ​ജി​ങ് ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 2500 രൂ​പ വ​രു​മാ​നം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യി​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മോ​ഡ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്താ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത പ​ണം കി​ട്ടാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ ല​ക്ഷ്മി കാം​ബ്ലെ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് കു​ടും​ബം പോ​റ്റാ​ൻ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് സ്ത്രീ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    പു​ക​യി​ല സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഏ​ഴ് ഓ​ട്ടോ​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യി ത​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്ക് 20,000 രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ ഗോ​വി​ന്ദ് ല​മാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ബ സാ​ഹേ​ബ് കോ​ളേ​ക്ക​ർ എ​ന്നാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പേ​രെ​ന്ന് എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    News Summary - The promise of work from home cheated 8,000 women in a 12 crore fraud
