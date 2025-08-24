Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപൊ​ന്നോ​ണം...
    Metro
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:19 AM IST

    പൊ​ന്നോ​ണം വ​ര​വാ​യി….

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യൊ​രു​ക്കി​യും ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചും മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ
    പൊ​ന്നോ​ണം വ​ര​വാ​യി….
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ​പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട പൊ​ന്നോ​ണം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് ആ​ഘോ​ഷ​ക്കാ​ലം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും കെ​​ങ്കേ​മ​മാ​യ ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക- ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ അ​ച്ചാ​റു​ക​ളും ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി​യും കാ​യ ഉ​പ്പേ​രി​യും കൈ​ത്ത​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ത​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും ശ്ര​മം.

    ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. മൈ​സൂ​ർ റോ​ഡ് ബൈ​ട്രാ​രാ​യ​ന​പു​ര സൊ​സൈ​റ്റി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ന്ത​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം, ചി​പ്സ്, ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, പാ​ല​ട, പ​പ്പ​ടം, ഹ​ൽ​വ, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു​വ​രെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 9845185326, 8105850775

    വി.​ബി.​എ​ച്ച്.​സി വൈ​ഭ​വ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​ന്താ​പു​ര-​ആ​നേ​ക്ക​ൽ റോ​ഡി​ലെ വി.​ബി.​എ​ച്ച്.​സി വൈ​ഭ​വ​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ന​ന്മ മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തു​ട​രും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പോ​ടു​കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ആ​റി​ന് സ​ൺ​റൈ​സ് മാ​ര​ത്ത​ൺ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ളം, രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. സാം​സ്കാ​രി​ക യാ​ത്ര​യാ​യി മ​ഹാ​ബ​ലി​യു​ടെ വ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വൈ​കു​ന്നേ​രം കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നെ​ല​മം​ഗ​ല

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നെ​ല​മം​ഗ​ല ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ വ​ടം​വ​ലി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന് ​നെ​ല​മം​ഗ​ല മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ബ​സ​വ​ണ്ണ ദേ​വ​ര​മ​ഠം സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. 30ലേ​റെ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​രാ​ൻ ത​ൽ​സ​മ​യ ക​മ​ന്റ​റി​യൊ​രു​ക്കും. 50000, 30000, 20000, 15000, 10000, 8000, 5000 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​ദ്യ ഏ​ഴു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക ല​ഭി​ക്കും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ടീ​മി​ന്റെ പേ​ര്, ക്യാ​പ്റ്റ​ന്റെ പേ​ര്, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15നു​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും 9449243635, 9481902771 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    മൈ​സൂ​രു കേ​ര​ള സ​മാ​ജം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​സ്ത്ര​മേ​ള​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. സ​മാ​ജം സം​സ്കാ​രി​ക നി​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​പ്പോ​ളോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് രാ​വി​ലെ 10.30 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ വ​സ്​​ത്ര​മേ​ള​യും ന​ട​ക്കും. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ ബി.​പി, ആ​ർ.​ബി.​എ​സ്, ഇ.​സി.​ജി, എ​ക്കോ സ്ക്രീ​നി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​രു​ൺ ശ്രീ​ധ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​ട​ക്കും.

    ബൈ​ട്രാ​രാ​യ​ന​പു​ര മ​ണ്ഡ​ലം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബൈ​ട്ര​രാ​യ​ന​പു​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​ജ​ക്കൂ​ർ അ​മ​ര ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ​ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് അ​മ്മ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മീ​നാ​ക്ഷി ബൈ​രെ ഗൗ​ഡ, ജ​ന​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് കു​ട്ട​​ങ്കേ​രി​ൽ, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 9632524264, 9448019005 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട​ണം.

    കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ‘സ്വ​ര​രാ​ഗ സം​ഗ​മം’ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​ന​ട​ക്കും. ഷ​ട്ടി​ഹ​ള്ളി ഡി.​ആ​ർ.​എ​ൽ.​എ​സ് പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്. മു​നി​രാ​ജു വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​വും. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര​ക്കു​റു​പ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. രാ​ജേ​ഷ് ന​യി​ക്കു​ന്ന കോ​മ​ഡി ഷോ, ​ദു​ർ​ഗാ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ബ​ൽ​റാം, ദി​ശ പ്ര​കാ​ശ്, ശ്രീ​ഹ​രി, അ​ന​ഘ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള, വൈ​ഷ്ണ​വി നാ​ട്യ​ശാ​ല അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ലെ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മെ​ഗാ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 8590608751

    യോ​ഗ​ക്ഷേ​മം ബം​ഗ​ളൂ​രു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യോ​ഗ​ക്ഷേ​മം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ഞ്ജ​യ് ന​ഗ​റി​ലെ ര​മ​ണ മ​ഹ​ർ​ഷി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഗാ​യ​ക​രാ​യ ദേ​വാ​ന​ന്ദ്, ശെ​വ​ക്കം ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, പാ​ല​ക്കാ​ട് സ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsBengaluru NewsOnam Days
    News Summary - The Onam Days has come....
    Similar News
    Next Story
    X