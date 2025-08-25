Begin typing your search above and press return to search.
    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ആ​റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​

    migrant workers
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 85 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. ബി​ഹാ​ർ, അ​സം, ഒ​ഡി​ഷ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്​ എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലും.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ വ​ർ​ഷ​കാ​ല സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജാ​ജി ന​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്. കു​മാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ക​ണ​ക്ക്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ന്തു​ത​രം ജീ​വി​ത​മാ​ണ്​ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി ഇ​ണ​ങ്ങു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഗു​ഡ്​​ക​ക്ക്​ അ​ടി​മ​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ന​മ്മ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ ഐ.​ടി-​ബി.​ടി മ​ന്ത്രി പ്രി​യ​ങ്ക്​ ഖാ​ർ​ഗെ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ​ജോ​ലി​യും വേ​ത​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ദ​ക്ഷി​​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദി ഹൃ​ദ​യ​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക്​ കു​ടി​യേ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വി​ട​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​നാ​യി കു​ടി​യേ​റി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 97,154 ആ​ണെ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 18,865 പേ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക്​ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, വി​വാ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത്​ തൊ​ഴി​ൽ​വ​കു​പ്പി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കാ​ണ്.

    അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഇ​തി​ലും എ​ത്ര​യോ മ​ട​ങ്ങാ​ണ്​ അ​സം​ഘ​ടി​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ത്രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ണ​ക്ക്​ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്​ ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ലി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ക​രാ​റു​കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും തൊ​ഴി​ൽ​വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ച​ട്ടം. തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ ചൂ​ഷ​ണം ത​ട​യാ​നും ജോ​ലി​യി​ൽ തു​ല്യ സ​മ​യം, തു​ല്യ വേ​ത​നം, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നി​വ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഇ​തു​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

