വിടവാങ്ങിയത് സംഗീത തലമുറയിലെ അവസാന കണ്ണി -മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ

വിടവാങ്ങിയത് സംഗീത തലമുറയിലെ അവസാന കണ്ണി -മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യtext_fields
ബംഗളൂരു: ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഞായറാഴ്ച അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മെലഡി റാണിയുടെ വിയോഗത്തോടെ സിനിമാ ലോകം ദരിദ്രമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരുടെ വിയോഗത്തോടെ, പഴയ തലമുറയിലെയും പുതിയ തലമുറയിലെയും സംഗീതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ബന്ധം അറ്റുപോയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുംബൈയിൽവെച്ച് ഭോസ്ലെ അന്തരിച്ചു എന്ന് അവരെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. അവർക്ക് 92 വയസ്സായിരുന്നു. നെഞ്ചിലെ അണുബാധയും ക്ഷീണവും കാരണം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണ്.
12,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങളിലൂടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംഗീതപ്രേമികളെ രസിപ്പിച്ച മെലഡി റാണിയുടെ വിയോഗത്തോടെ സിനിമാ ലോകം ദരിദ്രമായി,സിദ്ധരാമയ്യ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. അവരുടെ മധുരമായ ശബ്ദം, ലളിതമായ സംസാരം, വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നിവയാൽ അവർ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കും. അവരുടെ വിയോഗത്തോടെ, പഴയ തലമുറക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ബന്ധം അറ്റുപോയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവരുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആരാധകർക്കും ഈ വിയോഗം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും പ്രാർഥിക്കുന്നു.
എട്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ, ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ ഇളയ സഹോദരിയായ ആശാ ഭോസ്ലെ തന്റെ വൈവിധ്യത്തിന് പേരുകേട്ടവരായിരുന്നു. റൊമാന്റിക് ഗാനങ്ങൾ, ഗസലുകൾ മുതൽ ആവേശകരമായ നമ്പറുകൾ വരെ നിരവധി അവിസ്മരണീയ മെലഡികൾ ആലപിച്ചു. നിരവധി കന്നഡ ഗാനങ്ങളും അവർ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ വൈവിധ്യത്തെ പുനർനിർവചിച്ചതായി ഭോസ്ലെയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതിഹാസ ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ വൈവിധ്യത്തെ അവർ പുനർനിർവചിച്ചു, തലമുറകളിലൂടെ എണ്ണമറ്റ മറക്കാനാവാത്ത ഗാനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകി ഒരിക്കലും മങ്ങാത്ത പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി, ഭോസ്ലെയെ ഉന്നത ഇതിഹാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു, അവരുടെ ശബ്ദം ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ തലമുറകളെ നിർവചിച്ചു.
കാലാതീതമായ ഈണങ്ങളും അസാധാരണമായ വൈദഗ്ധ്യവും കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സംഗീതലോകത്തിന് അവരുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ കലാകാരന്മാർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് തുടരും. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും, ആരാധകർക്കും, മുഴുവൻ സംഗീത സാഹോദര്യത്തിനും എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം. അവരുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം 'എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഗായിക എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡ് ജേതാവിനെ അനുസ്മരിച്ചത്. വിവിധ ഭാഷകളിലായി 12,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങളും ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംഗീത യാത്രയുമുള്ള അവർ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. അവരുടെ വിയോഗം ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, അവരുടെ ശബ്ദം അനശ്വരമായി തുടരുമെന്നും എക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. കാലാതീതമായ ശബ്ദം ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ തലമുറകളെ നിർവചിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സംഗീത പൈതൃകത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സംസ്ഥാന ബിജെപി മേധാവി ബി.വൈ വിജയേന്ദ്ര ആശ ബോസ്ലെയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമക്കും സംഗീതത്തിനും അവർ നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. അവരുടെ കുടുംബത്തിനും, ആരാധകർക്കും, മുഴുവൻ സംഗീത സമൂഹത്തിനും എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞു.
