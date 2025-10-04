Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Oct 2025 9:50 AM IST
    രോ​ഹി​ണി സി​ന്ദൂരി​യു​ടെ കാ​ൾ ഡേ​റ്റ: രൂ​പ​യു​ടെ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി

    രോ​ഹി​ണി സി​ന്ദൂരി​യു​ടെ കാ​ൾ ഡേ​റ്റ: രൂ​പ​യു​ടെ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ രോ​ഹി​ണി സി​ന്ദൂരി​യു​ടെ കാ​ൾ ഡേ​റ്റ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ (സി.​ഡി.​ആ​ർ) ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​തി​ർ​ന്ന ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ രൂ​പ മൗ​ദ്ഗി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ഹ​ര​ജി അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സി​ൽ ഈ ​ഹ​ര​ജി അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. സി​ന്ദൂ​രി​യു​ടെ കാ​ൾ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രൂ​പ നേ​ര​ത്തേ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    രൂ​പ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ച് രോ​ഹി​ണി സി​ന്ധൂ​രി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് രൂ​പ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഐ.​പി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യു​ടെ ഹ​ര​ജി വി​ചാ​ര​ണ വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ച്ചി​ൻ ശ​ങ്ക​ർ മ​ഗ​ദം അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് കീ​ഴ്‌​കോ​ട​തി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ശ​രി​വെ​ച്ചു. സി​ന്ധൂ​രി ത​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി​ക്ക് ക​ള​ങ്കം വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് മാ​ന​ന​ഷ്ട പ​രാ​തി.രൂ​പ​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് മു​നി​ഷ് മൗ​ദ്ഗി​ലു​മാ​യി സി​ന്ധൂ​രി​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ സി.​ഡി.​ആ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, മു​നി​ഷി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ഭാ​ഗം സാ​ക്ഷി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വി​സ്ത​രി​ക്കാ​നും രൂ​പ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

