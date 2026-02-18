Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 7:51 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും -ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി എം.​പി

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും -ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി എം.​പി
    cancel
    camera_alt

    കോ​ട്ട ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ട​പ്പാ​ടി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ഡു​പ്പി -ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു എം.​പി കോ​ട്ട ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി എം.​പി കോ​ട്ട ശ്രീ​നി​വാ​സ് പൂ​ജാ​രി, കൗ​പ് എം.​എ​ൽ.​എ ഗു​ർ​മെ സു​രേ​ഷ് ഷെ​ട്ടി​ക്കൊ​പ്പം നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    നി​ർ​മാ​ണം തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ത​യി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​ന വാ​ര​ത്തോ​ടെ റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു വ​ശം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തു​താ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, മ​റു​വ​ശ​ത്തെ പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും.

    ആ​രം​ഭി​ച്ച തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 11 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ജോ​ലി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലും തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. എം.​എ​ൽ.​എ​യും മ​റ്റ് ത​ദ്ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ക​രാ​റു​കാ​ര​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് - പൂ​ജാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ഗീ​താ​ഞ്ജ​ലി സു​വ​ർ​ണ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​വി​ത്ര ഷെ​ട്ടി, സ​വി​ത അ​ശോ​ക് ഷെ​ട്ടി, സു​ഭാ​ഷ് ബ​ല്ലാ​ൾ, മൊ​യ്‌​ജി​ൻ സാ​ഹി​ബ്, ക​ട​പ്പാ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ദ​യാ​ന​ന്ദ്, മു​ര​ളീ​ധ​ര പൈ, ​സ​ന്തോ​ഷ്, ഹ​ർ​ഷി​ത്ത്, നി​തി​ൻ വി. ​ഷെ​രീ​ഗ​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National HighwayflyovercompletedSrinivasa Pujari
    News Summary - The flyover on the national highway will be completed on time - Srinivasa Poojary MP
    Similar News
    Next Story
    X