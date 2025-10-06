Begin typing your search above and press return to search.
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് മൃ​ത​ദേ​ഹാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട സം​സ്കാ​രം കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി), മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ ര​ണ്ട് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി വീ​ണ്ടും ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​ലീ​ൽ, ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നീ ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് വി​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ നി​ന്ന്, ഏ​തൊ​ക്കെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്, മ​റ്റ് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ചോ​ദി​ച്ചു.

    നേ​ത്രാ​വ​തി കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് മി​ക്ക മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും അ​തി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ൾ, ആ​ക​സ്മി​ക മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​ത്ത മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വീ​ണ്ടും ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​റ് യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ സ​ന്തോ​ഷി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - The drivers who carried the remains were questioned in dharmasthala case
