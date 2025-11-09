Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:41 AM IST

    കേ​ന്ദ്രം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു -ന​ഡോ​ജ ഹം​പ നാ​ഗ​രാ​ജ​യ്യ

    കേ​ന്ദ്രം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു -ന​ഡോ​ജ ഹം​പ നാ​ഗ​രാ​ജ​യ്യ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്‌​കൃ​ത​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ണ്ഡി​ത​ന്‍ ന​ഡോ​ജ ഹം​പ നാ​ഗ​രാ​ജ​യ്യ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കൊ​ണ്ട​ജ്ജി ബ​സ​പ്പ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ദ്വി​ദി​ന സ​മാ​ജ​മു​ഖി സാ​ഹി​ത്യ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഒ​രു ഭാ​ഷ, ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രം, ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷ​ക​ളെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ബ​ജ​റ്റി​ന്‍റെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗം സം​സ്കൃ​ത​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    11 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​നാ​യി 2532.59 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കാ​യി വ​ള​രെ ചെ​റി​യ തു​ക മാ​ത്ര​മേ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ത​മി​ഴി​ന് ​​113.4 കോ​ടി, തെ​ലു​ങ്കി​ന് 12.65 കോ​ടി, ക​ന്ന​ട​ക്ക് 12.28 കോ​ടി, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന് 4.52 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ള്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഷ​ക​ള്‍ക്കാ​യി വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ തു​ക​യും കു​റ​ച്ച് ആ​ളു​ക​ള്‍ മാ​ത്രം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഷ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ല്‍ തു​ക​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്യാ​യ​മാ​ണ്. സം​സ്കൃ​ത​വും ഹി​ന്ദി​യും ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഷ​ക​ളാ​ണ്.

    പ​ക്ഷേ, അ​ത് അ​ടി​ച്ചേ​ക​രു​ത്. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​ന​ത്തെ എ​തി​ര്‍ക്ക​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ 14 സം​സ്കൃ​ത സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പോ​ലു​മി​ല്ല. കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​നം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ത​ക​രാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. പ്ര​ഫ. ബ​രാ​ഗൂ​ർ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​പ്പ, സാം​സ്കാ​രി​ക ചി​ന്ത​ക​ൻ എ​ച്ച്.​എ​സ്. ശി​വ​പ്ര​കാ​ശ്, ആ​ന്ധ്ര​യി​​ലെ ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ക​മീ​ഷ​ണ​റും സ​മാ​ജ​മു​ഖി മാ​സി​ക​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ജ​യ​റാം റാ​യ​പു​ർ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​ത്സ​ല മോ​ഹ​ൻ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പ്ര​ഫ. ജ്യോ​തി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി എ​ച്ച്.​ആ​ർ. സു​ജാ​ത, തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ശ​ശി​ധ​ർ ഭ​രി​ഘ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ന​ന്ദ് രാ​ജീ അ​ര​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    The Centre is ignoring regional languages ​​- Nadoja Hampa Nagarajaiah
