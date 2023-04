സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല; ചിക്ക്പേട്ടിൽ ഗംഗാംബികെ പത്രിക നൽകി

cancel camera_alt ചി​ക്ക്പേ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഗം​ഗാം​ബി​കെ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സൗ​ത്ത് എ​ൻ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ചി​ക്ക്പേ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും മു​മ്പെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ഗം​ഗാം​ബി​കെ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മു​ൻ മേ​യ​റാ​ണ് ഗം​ഗാം​ബി​കെ.ഇ​തു​വ​രെ 166 സീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ര​ണ്ടു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ചി​ക്ക്പേ​ട്ട് അ​ട​ക്കം 58 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​നി​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ചി​ക്ക്പേ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​നാ​യി ഗം​ഗാം​ബി​കെ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​നി​ന് പു​റ​മെ, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ർ.​വി. ദേ​വ​രാ​ജ്, കെ.​ജി.​എ​ഫ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ക്ക്പേ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ലം ഗം​ഗാം​ബി​കെ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച് രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ൾ എ.​ഐ.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ന ഖാ​ർ​ഗെ​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഗം​ഗാം​ബി​ക​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് ലിം​ഗാ​യ​ത്ത് നേ​താ​ക്ക​ളും ഖാ​ർ​ഗെ​യെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. മു​ഹൂ​ർ​ത്തം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ഗം​ഗാം​ബി​കെ​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. Show Full Article

News Summary -

The candidate was not announced; Gangambike presented the Nomination paper in Chickpet