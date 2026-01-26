Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 9:12 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ബ്ബ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ജ​നു​വ​രി 16 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യിരുന്നു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ബ്ബ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ബ്ബ​യി​ല്‍

    പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച

    ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ളേ​ഷ​ന്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സാം​സ്കാ​രി​ക മാ​മാ​ങ്ക​മാ​യ ‘ബി.​എ​ൽ.​ആ​ർ ഹ​ബ്ബ’​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണു. ജ​നു​വ​രി 16 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഹ​ബ്ബ ന​ട​ന്ന​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ ടെ​ക് ഹ​ബ് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ക​ല​യു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സം​ഗീ​തം, നൃ​ത്തം, നാ​ട​കം, വി​ഷ്വ​ൽ ആ​ർ​ട്സ്, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ​ണ​മേ​ള​ക​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 350ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 30ഓ​ളം വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ 800ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ്രീ​ഡം പാ​ർ​ക്ക് ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി. മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ബ്ബ. ബി​ഹാ​ര്‍, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശ്, ബം​ഗാ​ള്‍, ക​ശ്മീ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വ​സ്ത്ര ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ള്‍, വി​വി​ധ ത​രം പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ള്‍, 1000 രൂ​പ മു​ത​ല്‍ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സാ​ഞ്ചി പേ​പ്പ​ര്‍ ക​ട്ടി​ങ് തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ഡി​ൻ​ബ​ർ​ഗ് ഫ്രി​ഞ്ച് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ബ്ബ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ പി​റ​വി. സ്കോ​ട്ട്‌​ല​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എ​ഡി​ൻ​ബ​ർ​ഗി​ൽ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലാ​ണ് എ​ഡി​ൻ​ബ​ർ​ഗ് ഫ്രി​ഞ്ച് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. 1947ലാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ആ​രം​ഭം. ര​ണ്ടാം ലോ​ക​മ​ഹാ​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ക​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ന​വി​ക​ത​യെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് 'എ​ഡി​ൻ​ബ​ർ​ഗ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ' ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ലേ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത എ​ട്ട് നാ​ട​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് (ഓ​ണ്‍ ദി ​ഫ്രി​ഞ്ച​സ്) ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ‘ഫ്രി​ഞ്ച്’​എ​ന്ന പേ​ര് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ര്‍ക്കും ഇ​തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ത് കോ​ണും വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റാം എ​ന്ന​തും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. ഇൗ ​പാ​ത പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ബ്ബ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    സാ​ന്നി​ധ്യമായി മ​ല​യാ​ളിയും

    സു​രാ​ഗ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യ സു​രാ​ഗ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ഹ​ബ്ബ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത്. പെ​ന്‍സി​ല്‍ ജാം ​എ​ന്ന ഗ്രൂ​പ് മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ഹ​ബ്ബ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും സു​രാ​ഗ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​ബ്ബ​ണ്‍ പാ​ര്‍ക്ക്, മി​ലി​റ്റ​റി മ്യൂ​സി​യം, വി​ധാ​ന സൗ​ധ തു​ട​ങ്ങി പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പോ​യി ലൈ​വ് സ്കെ​ച്ചി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ഫ്രീ​ഡം പാ​ര്‍ക്ക്, ബി.​ഐ.​സി, പ​ഞ്ച​വ​ടി എ​ന്നീ മൂ​ന്നു വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ സു​രാ​ഗി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​മു​ള്‍പ്പ​ടെ 44ഓ​ളം ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്‍മാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ശാ​ഖ​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്നു ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഫി​ഗ​ര​റ്റി​വ് അ​ബ്സ്ട്രാ​ക്റ്റ് എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ര​ച്ച​ത്. ഇ​വ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തോ​ളം എ​ടു​ത്തു.

    ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ല്‍ ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യി​ല്‍ താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ല്‍ ചി​ത്രം വ​ര​ക്ക് ഇ​ട​വേ​ള ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഫ്രീ​ലാ​ന്‍സ് ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് വൈ.​എ.​ഐ ഗ്രാ​ഫി​ക് നോ​വ​ലു​ക​ള്‍ വ​ര​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ​ഴ​യ ചി​ത്ര​ര​ച​ന പൊ​ടി​ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി. മ​രം കാ​ന്‍വാ​സാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന സു​രാ​ഗ് പി​ന്നീ​ട് ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യു​ടെ മാ​ധ്യ​മം കാ​ന്‍വാ​സി​ലേ​ക്കും പ്ലൈ​വു​ഡി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി. ചി​ത്ര​ര​ച​ന​യോ​ടൊ​പ്പം ക​ഥാ​ര​ച​ന​യി​ലും ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ഇ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ലു പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. 2008ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ക​ള്‍ച്ച​ര്‍ ചേ​ഞ്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി മം​ഗ​ള്‍ പാ​ണ്ഡേ​യു​ടെ ജീ​വി​തം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കു​ട്ടി​ക​ള്‍‍ക്കു​ള്ള നോ​വ​ലും ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ജീ​വി​തം തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന ദേ​വാ​ല എ​ന്ന മ​ല​യാ​ളം നോ​വ​ലും ര​ചി​ച്ചു. ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യാ​യ ഭാ​ര്യ ജി​ല്‍ന​ക്കും ഏ​ക മ​ക​ന്‍ സാ​ത്വി​കി​നു​മൊ​പ്പം വൈ​റ്റ് ഫീ​ല്‍ഡി​ലാ​ണ് താ​മ​സം.

