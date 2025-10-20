Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Oct 2025 9:29 AM IST
    ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയുമായി വാ​ഗ്വാ​ദം തു​ട​രു​ന്നു; വ​ള​ർ​ന്നു വ​ലു​താ​യ​പ്പോ​ൾ വ​ന്ന വ​ഴി മ​റ​ന്നു -ശി​വ​കു​മാ​ർ

    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും ബ​യോ​കോ​ൺ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​ർ ഷാ​യും വാ​ഗ്വാ​ദം തു​ട​രു​ന്നു. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത ശി​വ​കു​മാ​ർ ‘ഇ​ത് കൂ​ടി​പ്പോ​യി’​എ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തൊ​ന്നും​ത​ന്നെ അ​ല​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ സേ​വി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി. താ​ൻ അ​ത് ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് ബി​സി​ന​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​വ​ർ വ​ള​ർ​ന്നു വ​ലു​താ​യ​പ്പോ​ൾ വേ​രു​ക​ൾ മ​റ​ന്നു.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​ർ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ജ​ണ്ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും ശി​വ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി, ജെ.​ഡി.​എ​സ് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ​യും താ​ൻ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കി റോ​ഡു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കൂ എ​ന്നും മ​റു​പ​ടി​യാ​യി കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​ർ ഷാ ‘​എ​ക്സി’​ൽ കു​റി​ച്ചു. കി​ര​ൺ മ​ജും​ദാ​റി​നെ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് മു​ൻ സി‌.​എ​ഫ്‌.​ഒ മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് പൈ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ത​ക​ർ​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളും കു​ന്നു​കൂ​ടി​യ മാ​ലി​ന്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ 1.04 ല​ക്ഷം കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നാ​യി 1.04 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ലോ അ​ഞ്ചോ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ. ട​ണ​ൽ റോ​ഡു​ക​ൾ, എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ൾ, ഡ​ബ്ൾ ഡെ​ക്ക​ർ ഫ്ലൈ ​ഓ​വ​റു​ക​ൾ, ബ​ഫ​ർ റോ​ഡു​ക​ൾ, എ​ൽ.​ഇ.​ഡി തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, ന​ഗ​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കോ​റ​മം​ഗ​ല​യി​ലെ വീ​ർ യോ​ദ്ധ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ‘വോ​ക് വി​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു’​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശി​വ​കു​മാ​ർ.

