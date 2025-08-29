Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Aug 2025 10:14 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 10:14 AM IST

    ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​വാ​ദം 31ന്

    സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം
    ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​വാ​ദം 31ന്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​നി​മ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​ഗ​സി​ൻ ലി​സ്റ്റി​ക്കി​ൾ 2 പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ‘വാ​യ​ന​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​വും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.30ന് ​കൊ​ത്ത​നൂ​ർ താ​വൂ​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ‘വാ​യ​ന​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗം’ സാ​ഹി​ത്യ​സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ നോ​വ​ലി​സ്റ്റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ലി​സ്റ്റി​ക്കി​ൾ- 2 ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശ​രി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ആ​നി വ​ള്ളി​ക്കാ​പ്പ​നു ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. മീ​ര നാ​ര​യ​ണ​ൻ, ബി​ലു സി. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ടി.​എ. ക​ലി​സ്റ്റ​സ്, ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി, ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ, കെ.​വി. ഖാ​ലി​ദ്, സി​ന കെ.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ഷ​മ്മാ​സ് ഓ​ലി​യ​ത്ത്, ലൈ​ബി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് +91 91488 20193 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

