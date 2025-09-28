Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:34 AM IST

    ‘പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ധ്യ​മം മാ​തൃ​ക’

    ‘പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ധ്യ​മം മാ​തൃ​ക’
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മം’ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ടം​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഒ​രു ചു​വ​ട് മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്നും ത​നി​മ ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ചേ​ന്ന​ര​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മു​ഖ്യ​ധാ​ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ ഇ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ച​തും ‘മാ​ധ്യ​മം’ ആ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഹി​റ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി കേ​ര​ള ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ർ.​വി. ആ​ചാ​രി, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ, റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള്ളി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ കെ.​ആ​ർ. കി​ഷോ​ർ, തി​പ്പ​സാ​ന്ദ്ര ഫ്ര​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​പി. പ്ര​ദീ​പ്, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടോ​മി ജെ. ​ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, കോ​ൾ​സ് പാ​ർ​ക്ക് മ​സ്ജി​ദു​റ​ഹ്മ ഖ​ത്തീ​ബ് കെ.​വി. ഖാ​ലി​ദ്, ഹി​റ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ പൊ​ന്ന​ൻ, ഹി​റ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സ​ൻ കോ​യ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി.​ടി. മ​ഹ്മൂ​ദ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​ർ മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാം കെ. ​ന​സീ​ർ, സ​ലാം വെ​ബ്സൈ​റ്റ്, അ​ഡ്വ. റ​ഹ്മാ​ൻ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ഷാ​ഹി​ന ല​ത്തീ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ല്ല ഇ​ൻ​ഫി​നി​റ്റി, ഷി​നാ​ദ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, അ​മീ​ൻ കു​ന്നും​പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​നി​ങ്ങാ​ട് പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. എ.​എ. മ​ജീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ൻ. ഷം​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

