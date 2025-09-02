Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Sept 2025 9:15 AM IST
    2 Sept 2025 9:15 AM IST

    സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​ന​മാ​വു​മ്പോ​ൾ മാ​ന​വി​ക​ത ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു-​സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത്

    സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​ന​മാ​വു​മ്പോ​ൾ മാ​ന​വി​ക​ത ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്നു-​സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത്
    ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ബം​ഗ​ളൂ​രു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മ​ന​സ്സു​ക​ളെ തു​റ​ന്നി​ടു​ക​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ ഒ​രു ലോ​ക​ത്ത് ക​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മാ​ന​വി​ക​ത സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നോ​വ​ലി​സ്റ്റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ബം​ഗ​ളൂ​രു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വാ​യ​ന​യു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗം’ എ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ന​മ്മ​ൾ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ലാ​ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ചു​റ്റു​പാ​ടും ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​കു​റി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യും ബോ​ധ്യ​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വാ​യ​ന​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം മാ​റ്റേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​ന​വി​ക​ത​യെ​ന്നു​പ​റ​യു​ക​യും സം​സാ​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട തു​രു​ത്തു​ക​ളാ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​ല​പ്പോ​ഴും കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​നാ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ​മെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ക​യു​ള​ളൂ.

    സാ​ഹി​ത്യ​മെ​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​നെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ശു​ദ്ധ​ജ​ലം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ നോ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച വ​ള​രെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തൊ​രു വ​ലി​യ വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    ലോ​കം നി​ര​ന്ത​രം ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യോ​ടെ​യു​ള​ള സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു മു​ന്നോ​ട്ട്പോ​കു​ന്ന​ത്. വാ​യ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ലോ, സാ​ധാ​ര​ണ​മോ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ല്ല വാ​യ​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​മെ​ന്നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​സ്മേ​ഷ് ച​ന്ത്രോ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​നി​മ ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ​വേ​ദി ബം​ഗ​ളൂ​രു ചാ​പ്റ്റ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ലി​സ്റ്റി​ക്കി​ൾ 2 ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​ഗ​സി​ൻ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ആ​നി വ​ള​ളി​ക്കാ​പ്പ​നു ന​ല്‍കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​ൻ​സ​റു​മാ​യ ആ​നി​വ​ള​ളി​ക്കാ​പ്പ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​നി​ങ്ങാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ത​നി​മ ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​സി​ഫ് മ​ടി​വാ​ള, സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി,

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മീ​ര നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ എ​ല​പ്പു​ള​ളി, കെ.​വി. ഖാ​ലി​ദ്, ദീ​പ ച​ന്ത്രോ​ത്ത്, എ.​എ.​മ​ജീ​ദ്, ഷം​ലി എ​ൻ., ഷാ​ഹി​ന ഉ​മ്മ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, ശ​ശി​കു​മാ​ർ, ലൗ​ന ജ​ഹാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ത​നി​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​സ് ലിം ​പാ​ല​റ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​മീ​ല മൂ​സ, ഷാ​ഹി​ന ഉ​മ്മ​ർ , സു​ഹാ​ന, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ജ്മ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ, സ​മീ​റ , ന​ഫീ​സ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. അ​നീ​സ് സി.​സി.​ഒ, അ​ഡ്വ.​ബു​ഷ്റ വ​ള​പ്പി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.​ ഷ​മ്മാ​സ് ഓ​ലി​യ​ത്ത്, ലൈ​ബി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും ന​ട​ന്നു.

