Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:55 AM IST

    ത​ല​പ്പാ​ടി അ​പ​ക​ടം: ബ​സി​ന് ത​ക​രാ​റി​ല്ല; കാ​ര​ണം ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ

    Bus Accident
    ബസ് അപകടം 

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ല​പ്പാ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ ആ​റു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച അ​പ​ക​ടം ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്നും ബ്രേ​ക്ക് ത​ക​രാ​ർ മൂ​ല​മ​ല്ലെ​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മം​ഗ​ളൂ​രു ഒ​ന്നാം യൂ​നി​റ്റ് ഡ്രൈ​വ​ർ നി​ജ​ലി​ഗ​പ്പ ചാ​ല​വ​ടി​യു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് കാ​ര​ണം. ത​ല​പ്പാ​ടി ടോ​ൾ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പം ഇ​റ​ക്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ബ​സ് ഓ​ടി​ച്ച​ത്.

    ഒ​രു ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ, അ​ദ്ദേ​ഹം ബ്രേ​ക്ക് അ​മ​ർ​ത്തി, പ​ക്ഷേ ബ​സ് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു, തെ​ന്നി​മാ​റി മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ൽ​ഫ​ല​മാ​യി, ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ന്ന ബ​സ് പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് മ​റി​ഞ്ഞ് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഒ​രു ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യെ​യും ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ന്ന ര​ണ്ട് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും ഇ​ടി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി മോ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ച​രി​ച്ച അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ബ്രേ​ക്ക് ത​ക​രാ​റോ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റോ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ന്ത​രി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് മ​രി​ച്ച ഓ​ട്ടോ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര/​ഇ​ട​ക്കാ​ല ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ര​ണ്ട് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, എ​ല്ലാ ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വു​ക​ളും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​നം അ​ടു​ത്തി​ടെ, ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​എ​ഫ്‌.​സി പു​തു​ക്ക​ലി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ആ​ർ.​ടി.​ഒ ഫി​റ്റ്ന​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം, 27ന് ​മം​ഗ​ളൂ​രു-​കാ​സ​ർ​കോ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ ഇ​ത് വീ​ണ്ടും വി​ന്യ​സി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​നു മു​മ്പ്, ബ​സ് ഏ​ക​ദേ​ശം 540 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് റൗ​ണ്ട് ട്രി​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ത്താ​മ​ത്തെ ട്രി​പ്പി​ലാ​ണ് (കാ​സ​ർ​കോ​ട്-​മം​ഗ​ളൂ​രു) അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്.

    അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​ഘം വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്, വാ​ഹ​നം ന​ല്ല നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും, ത​ക​രാ​റു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, മ​റ്റൊ​രു ഡ്രൈ​വ​ർ അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഓ​ടി​ച്ചു. മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ, ബ്രേ​ക്ക് ത​ക​രാ​റോ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റോ മൂ​ല​മ​ല്ല, ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യും അ​ശ്ര​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് മൂ​ല​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

