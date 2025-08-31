തലപ്പാടി അപകടം: ബസിന് തകരാറില്ല; കാരണം ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധtext_fields
മംഗളൂരു: തലപ്പാടിയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ ആറുപേർ മരിച്ച അപകടം ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ് മൂലമാണെന്നും ബ്രേക്ക് തകരാർ മൂലമല്ലെന്നും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വ്യക്തമാക്കി. മംഗളൂരു ഒന്നാം യൂനിറ്റ് ഡ്രൈവർ നിജലിഗപ്പ ചാലവടിയുടെ അശ്രദ്ധയാണ് കാരണം. തലപ്പാടി ടോൾ ഗേറ്റിന് സമീപം ഇറക്കത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, അമിത വേഗത്തിലാണ് ബസ് ഓടിച്ചത്.
ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ, അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക് അമർത്തി, പക്ഷേ ബസ് ഓട്ടോയിൽ ഇടിച്ചു, തെന്നിമാറി മറിയുകയായിരുന്നു. പരിഭ്രാന്തനായ ഡ്രൈവർ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന ബസ് പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെയും ബസ് കാത്തുനിന്ന രണ്ട് കാൽനടയാത്രക്കാരെയും ഇടിച്ചു. വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി മോശമാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ചില മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി, വാഹനത്തിന് ബ്രേക്ക് തകരാറോ സാങ്കേതിക തകരാറോ ഇല്ലെന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ആന്തരിക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന് കോർപറേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപകട ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ച ഓട്ടോ യാത്രക്കാരുടെ നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് അടിയന്തര/ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ രണ്ട് കാൽനടയാത്രക്കാരെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, എല്ലാ ചികിത്സ ചെലവുകളും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വഹിക്കുന്നു.
അപകടത്തിൽപെട്ട വാഹനം അടുത്തിടെ, ആഗസ്റ്റ് 26ന് എഫ്.സി പുതുക്കലിന് വിധേയമാക്കുകയും ആർ.ടി.ഒ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം, 27ന് മംഗളൂരു-കാസർകോട് റൂട്ടിൽ ഇത് വീണ്ടും വിന്യസിച്ചു. അപകടത്തിനു മുമ്പ്, ബസ് ഏകദേശം 540 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഒമ്പത് റൗണ്ട് ട്രിപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പത്താമത്തെ ട്രിപ്പിലാണ് (കാസർകോട്-മംഗളൂരു) അപകടം സംഭവിച്ചത്.
അപകടസ്ഥലത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സാങ്കേതിക സംഘം വാഹനം പരിശോധിച്ച്, വാഹനം നല്ല നിലയിലാണെന്നും, തകരാറുകളൊന്നുമില്ലെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ, മറ്റൊരു ഡ്രൈവർ അപകടസ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബസ് സുരക്ഷിതമായി ഓടിച്ചു. മംഗളൂരുവിലെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ സീനിയർ ഡിവിഷനൽ കൺട്രോളർ, ബ്രേക്ക് തകരാറോ സാങ്കേതിക തകരാറോ മൂലമല്ല, ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധവുമായ ഡ്രൈവിങ് മൂലമാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.
