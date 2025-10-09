Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightതേ​ജ​സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:13 AM IST

    തേ​ജ​സ് നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    eye checkup camp
    cancel
    camera_alt

    തേ​ജ​സ് ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തേ​ജ​സ് ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചു​ഞ്ചു​ഗ​ട്ട റോ​ഡ് ആ​ഞ്ജ​നേ​യ സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്രാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ട്ര​സ്റ്റി മ​ധു ക​ല​മാ​നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ട്ര​സ്റ്റി ദീ​പ എ​സ്. മ​ധു, കോ​ന​ന കു​ണ്ട വാ​ർ​ഡ് മു​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ എം. ​ജ​യ​റാം, കോ​ന​ന​കു​ണ്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബ്ര​മ​ണ്യ, ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. മെ​ന്റോ ഐ​സ​ക്, അ​ൾ​സൂ​ർ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, റോ​ട്ട​റി ഗ്രേ​യ്റ്റ​ർ ജ​യ​ന​ഗ​റി​ന്റെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, സൗ​ത്ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സ് ജോ​സ​ഫ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി കെ. ​കോ​റ​മം​ഗ​ല വാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ. ബൈ​ജു, ക​രു​നാ​ട് സേ​വ​ക​രു ശാ​ന്തി​ന​ഗ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​ഗ​രാ​ജ്, സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ മ​ധു മോ​ഹ​ൻ, മെ​റ്റി ഗ്രേ​യ്സ്, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ൺ അ​ടൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    175ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 130 പേ​ർ​ക്ക് ക​ണ്ണ​ട വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ.​ടി ന​ഗ​ർ കോ​ർ​ണി​യ​ൽ ഒ​പ്റ്റി​ഷ്യ​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ബി. ​മ​നോ​ജ്, കെ. ​ജോ​യ്, എം.​ഡി. അ​ഭി​രാ​മി, എം.​ഡി. അ​ഭി​ജി​ത്ത്, അ​മ​ൽ, അ​ശ്വ​തി, സു​രേ​ഷ്, എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, സി.​ആ​ർ. വ​ൽ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metro newsEye Checkup CampLatest News
    News Summary - Tejas Eye Checkup Camp
    Similar News
    Next Story
    X