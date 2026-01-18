Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:31 AM IST

    തേ​ക്ക് ത​ടി പി​ടി​കൂ​ടി

    തേ​ക്ക് ത​ടി പി​ടി​കൂ​ടി
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ട​കി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ലോ​റി​യി​ൽ ക​ട​ത്തി​യ തേ​ക്ക് ത​ടി​ക​ൾ വ​നം വ​കു​പ്പ് പി​ടി​കൂ​ടി. ഡ്രൈ​വ​ർ നാ​പോ​ക്ലു സ്വ​ദേ​ശി ബി.​എം. സാ​ജ​നെ(41) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    സാ​മ്പാ​ജെ ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് മ​ടി​ക്കേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 25 ത​ടി​ക്ക​ഷ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​രി ചാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വീ​രാ​ജ്പേ​ട്ട് സി​ദ്ധാ​പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ അ​ബ്ദു​ട്ടി ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ടി​ക്കേ​രി റീ​ജ​ന​ൽ, സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റു​ടെ​യും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സ​മ്പാ​ജെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഓ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി​ന്നി ഡെ​ച്ച​മ്മ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ന്ദീ​പ് ഗൗ​ഡ, ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യ ഡി. ​കാ​ർ​ത്തി​ക്, എ​സ്. നാ​ഗ​രാ​ജ്, സി​ദ്ധ​രാ​മ ന​ട​ക​ർ, ഡ്രൈ​വ​ർ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ർ, രാ​ജേ​ഷ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Forest DepartmentseizedTeak wood
