Madhyamam
    date_range 9 Sept 2025 9:01 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 9:01 AM IST

    അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വൈ​റ്റ്ഫീ​ൽ​ഡ് ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റി​ൽ അ​ധ്യ​പ​ക ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. തൊ​ദ​ൽ​നു​ടി ക​ന്ന​ട മാ​സി​ക​യു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​ർ ഡോ. ​സു​ഷ​മ ശ​ങ്ക​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ഫ. ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​സി​ക​യു​ടെ ഉ​ത്ത​മ ക​ന്ന​ട അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഫ. ഗോ​വി​ന്ദ​രാ​ജ് ധാ​ർ​വാ​ഡ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹേ​മ​ന്ത് ബ​ടി​ഗേ​ര​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    5001 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വു​മാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. ദ്രാ​വി​ഡ ഭാ​ഷാ ട്രാ​ൻ​സ്‍ലേ​റ്റേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ ഡോ. ​സു​ഷ​മ​ശ​ങ്ക​റി​നെ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്, വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീ​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​ഫ. രാ​കേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും റെ​ബി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ഹേ​മ​ന്ത് ബ​ടി​ഗേ​ര, ശ്രീ ​സ​ര​സ്വ​തി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി. ​ശ​ങ്ക​ർ, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് വൈ​റ്റ് ഫീ​ൽ​ഡ് ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

