Madhyamam
    Posted On
    12 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 10:24 AM IST

    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​ളും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സേ​വ​നം ന​ൽ​കും -മ​ന്ത്രി

    താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക​ളും 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സേ​വ​നം ന​ൽ​കും -മ​ന്ത്രി
    ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളും (സി.​എ​ച്ച്.​സി) 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു. ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, അ​ന​സ്ത​റ്റി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ന്‍റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കു​ഷ്ഠ​ഗി​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി എം.​എ​ൽ.​എ ദൊ​ഡ്ഡ​ന​ഗൗ​ഡ എ​ച്ച്. പാ​ട്ടീ​ലി​ന്‍റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു റാ​വു. എ​ല്ലാ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സേ​വ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റും ഒ​രു അ​ന​സ്ത​റ്റി​സ്റ്റും ഒ​രു ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​നു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ര്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​റ​ണം. ഇ​നി മു​ത​ല്‍ ര​ണ്ട് ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, ര​ണ്ട് അ​ന​സ്ത​റ്റി​സ്റ്റ്, ര​ണ്ട് ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ, ഒ​രു റേ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ്, ഒ​രു ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​മെ​ന്നും റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.

