cancel camera_alt ബി.​ടി.​എം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഷാ​ജി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യം മൂ​ലം ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​വും വി​ദ്വേ​ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം മൂ​ലം വി​ക​ല​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മാ​ന​വി​ക​ത​യും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഓ​രോ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഷാ​ജി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​ത്താ​ൽ രാ​ജ്യം എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​ത്തെ കെ​ട്ടു കെ​ട്ടി​ച്ചാ​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​തേ​ത​ര ഭ​ര​ണം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​മെ​ന്നും ഷാ​ജി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി.​ടി.​എം മ​ണ്ഡ​ലം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി രാ​മ ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം എ​സ്.​ജി പാ​ള​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ എം.​പി, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്‌​ഡി, മു​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​റും മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ദി​വ്യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ, മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Take back the India that was destroyed by fascism -K.M. Shaji