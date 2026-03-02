Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 2 March 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 8:36 AM IST

    എ​സ്‌.​വൈ.​എ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം

    മ​ടി​വാ​ള​യി​ലെ 20 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചു
    എ​സ്‌.​വൈ.​എ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം
    എ​സ്‌.​വൈ.​എ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: എ​സ്‌.​വൈ.​എ​സ് മ​ടി​വാ​ള യൂ​നി​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ടി​വാ​ള​യി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട 20 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റ​മ​ദാ​ൻ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. തീ​ർ​ത്തും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​രി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    എ​സ്‌.​വൈ.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സാ​ന്ത്വ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി, എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് മ​ടി​വാ​ള, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് ജ​യ​ന​ഗ​ർ സോ​ൺ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​നീ​ഫ് സ​അ​ദി, എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് ജ​യ​ന​ഗ​ർ സോ​ൺ സാ​ന്ത്വ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​റൂ​ഖ്, നൂ​റു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്ര​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ജീ​ബ് മ​ടി​വാ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

