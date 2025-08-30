Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    date_range 30 Aug 2025 11:25 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 11:25 AM IST

    സ്വ​ര​രാ​ഗ സം​ഗ​മം നാ​ളെ

    സ്വ​ര​രാ​ഗ സം​ഗ​മം നാ​ളെ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ‘സ്വ​ര​രാ​ഗ സം​ഗ​മം’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ഷ​ട്ടി​ഹ​ള്ളി ഡി.​ആ​ർ.​എ​ൽ.​എ​സ് പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ദാ​സ​റ​ഹ​ള്ളി എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്. മു​നി​രാ​ജു വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​വും.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ. മ​നോ​ഹ​ര​ക്കു​റു​പ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. രാ​ജേ​ഷ് ന​യി​ക്കു​ന്ന കോ​മ​ഡി ഷോ, ​ദു​ർ​ഗാ വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ബ​ൽ​റാം, ദി​ശ പ്ര​കാ​ശ്, ശ്രീ​ഹ​രി, അ​ന​ഘ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള, വൈ​ഷ്ണ​വി നാ​ട്യ​ശാ​ല അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ലെ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മെ​ഗാ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 8590608751.

