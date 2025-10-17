Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right‘സു​വ​ർ​ണോ​ദ​യം...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:38 AM IST

    ‘സു​വ​ർ​ണോ​ദ​യം 2025’ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സു​വ​ർ​ണോ​ദ​യം 2025’ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം കോ​റ​മം​ഗ​ല സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സു​വ​ർ​ണോ​ദ​യം 2025 സെ​ന്റ്തോ​മ​സ് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ൽ തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ധു മേ​നോ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു സി​റ്റി എം.​എ​ൽ.​സി ഗോ​പി​നാ​ഥ് റെ​ഡ്‌​ഡി, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ്‌ ത​യ്ക്കാ​ട്ടി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മെ​റ്റി ഗ്രേ​സ്, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശ്രീ​ധ​ർ റെ​ഡ്‌​ഡി, ദീ​പ​ക് രാ​ജ്, സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സോ​ൺ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നി​യാ​സ് ബ​ക്ക​ർ ടീ​മി​ന്റെ കൊ​ച്ചി​ൻ മി​മി​ക്സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രാ​ഗ ത​രം​ഗ​യു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ന്നു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KarnatakaSuvarna Karnataka Kerala SamajamBangalore
    News Summary - suvarnodayam 2025 onam celebrationc
    Similar News
    Next Story
    X