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    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 9:55 AM IST

    സു​വ​ർ​ണ പ്ര​തി​ഭാ സം​ഗ​മ മേ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    സു​വ​ർ​ണ പ്ര​തി​ഭാ സം​ഗ​മ മേ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ആ​വ​ല​ഹ​ള്ളി സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സു​വ​ർ​ണ പ്ര​തി​ഭാ സം​ഗ​മ മേ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ആ​വ​ല​ഹ​ള്ളി സോ​ൺ സു​വ​ർ​ണ പ്ര​തി​ഭാ സം​ഗ​മ മേ​ള​ത്തി​ൽ ക​വി​താ ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​വും നൃ​ത്ത മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​സ്.​കെ.​കെ.​എ​സ് ആ​വ​ല​ഹ​ള്ളി സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഷീ​ബ ഷാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബൈ​ജു, ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ്, സ​മാ​ജ സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗം രാ​ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​സ്.​കെ.​കെ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​ജെ. ബൈ​ജു, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് തൈ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​സി. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, എ​സ്.​കെ.​കെ.​എ​സ് സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗം രാ​ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​കെ. ബി​പി​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ജീ​ഷ്, ജോ​യി​ന്‍റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി.​കെ. ഷാ​ജി, എം. ​മു​ര​ളി, സാ​ഹി​ത്യ സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ശാ​ന്ത​കു​മാ​ര്‍ എ​ല​പ്പു​ള​ളി, ഡോ​ക്ട​ർ വി.​കെ. ദീ​പ, സു​ദേ​വ​ൻ പു​ത്ത​ൻ​ച്ചി​റ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​വി​ന ബി​പി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:KarnatakaCommunity FestBengaluru
    News Summary - Suvarna Pratibha Sangam Mela organized
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