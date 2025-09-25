സുവർണ കർണാടക ഓണാഘോഷംtext_fields
ബംഗളൂരു: സുവർണ കർണാടക കേരള സമാജം കൊത്തന്നൂർ സോൺ ഓണാഘോഷം ‘വർണങ്ങൾ -25’ കൊത്തന്നൂരിലെ സാം പാലസിൽ നടന്നു. നിർധനരായ ഏഴ് യുവതി-യുവാക്കളുടെ സമൂഹ വിവാഹം, മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ വിതരണം എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. മുൻ മന്ത്രിയും കെ.ആർ പുരം എം.എൽ.എയുമായ ബി.എ ബസവരാജ് ഓണാഘോഷവും ജോസ് ആലുക്കാസ് എം.ഡി ജോൺ ആലുക്ക സമൂഹ വിവാഹവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
3000ത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ഓണസദ്യ, ആട്ടം കലാസമിതിയുടെ ശിങ്കാരിമേളം, രാജേഷ് ചേർത്തല നയിച്ച ഫ്യൂഷൻ മെഗാ ഷോ എന്നിവ നടന്നു. സോൺ ചെയർമാൻ ടോണി കടവിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ.ആർ. രാജേന്ദ്രൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. ശശിധരൻ, ജില്ല അധ്യക്ഷൻ സന്തോഷ് തൈക്കാട്ടിൽ, സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. മഞ്ജുനാഥ്, സോൺ കൺവീനർ ദിവ്യ രാജ്, ഫിനാൻസ് കൺവീനർ അനീഷ് മറ്റം, അനീഷ് ബേബി, തങ്കം ജോഷി, മുകേഷ് സിങ്, സാം ചെല്ലതുരൈ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
