Madhyamam
    25 Sept 2025 11:11 AM IST
    25 Sept 2025 11:11 AM IST

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം കൊ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ-​സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജം കൊ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ -25’ കൊ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലെ സാം ​പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ ഏ​ഴ് യു​വ​തി-​യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹം, മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും കെ.​ആ​ർ പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ബി.​എ ബ​സ​വ​രാ​ജ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ജോ​സ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എം.​ഡി ജോ​ൺ ആ​ലു​ക്ക സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​വും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    3000ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ആ​ട്ടം ക​ലാ​സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല ന​യി​ച്ച ഫ്യൂ​ഷ​ൻ മെ​ഗാ ഷോ ​എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടോ​ണി ക​ട​വി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ജി​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് തൈ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദി​വ്യ രാ​ജ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​ഷ് മ​റ്റം, അ​നീ​ഷ് ബേ​ബി, ത​ങ്കം ജോ​ഷി, മു​കേ​ഷ് സി​ങ്, സാം ​ചെ​ല്ല​തു​രൈ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

