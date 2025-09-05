Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസു​വ​ർ​ണ...
    Metro
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:12 AM IST

    സു​വ​ർ​ണ ഓ​ണ​മ​ഹോ​ത്സ​വ മേ​ളം

    text_fields
    bookmark_border
    സു​വ​ർ​ണ ഓ​ണ​മ​ഹോ​ത്സ​വ മേ​ളം
    cancel
    camera_alt

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ആ​വ​ല​ഹ​ള്ളി സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മു​ൻ മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് ലിം​ബാ​വ​ലി​യും സ്വാ​മി പ​ത്മ​പ്ര​കാ​ശ ജ്ഞാ​ന​ത​പ​സ്വി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ആ​വ​ല​ഹ​ള്ളി സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം മു​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് ലിം​ബാ​വ​ലി​യും സ്വാ​മി പ​ത്മ പ്ര​കാ​ശ​ജ്ഞാ​ന ത​പ​സ്വി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​പ​ദ​രു സം​സ്കൃ​തി​കെ വേ​ദി​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​പ്പ​ണ്ണ, സോ​മ​ശേ​ഖ​ര പാ​ട്ടീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി പ​ങ്കി​ട്ടു. സോ​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. കു​ഞ്ച​റി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​കെ.​കെ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് തൈ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, ശാ​ഖ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷീ​ബ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യ എം. ​മു​ര​ളി, സി​ൽ​ബി ആ​ന്റ​ണി, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം വി.​കെ. ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​സ്തു​ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ. ആ​ൻ​സ​ൺ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. 1500ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി. സ​മാ​ജം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsmetroSuvarna Karnataka Kerala Samajam
    News Summary - suvarna karnataka kerala samajam onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X