സുവർണ ഓണമഹോത്സവ മേളംtext_fields
ബംഗളൂരു: സുവർണ കർണാടക കേരളസമാജം ആവലഹള്ളി സോണിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷം മുൻ കർണാടക മന്ത്രി അരവിന്ദ് ലിംബാവലിയും സ്വാമി പത്മ പ്രകാശജ്ഞാന തപസ്വിയും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.
ജനപദരു സംസ്കൃതികെ വേദിക പ്രസിഡന്റ് പാപ്പണ്ണ, സോമശേഖര പാട്ടീൽ എന്നിവർ വേദി പങ്കിട്ടു. സോണൽ ചെയർമാൻ എം.എ. കുഞ്ചറിയ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പൊതുയോഗത്തിൽ എസ്.കെ.കെ.എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ.ആർ. രാജേന്ദ്രൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. ശശിധരൻ, ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് തൈക്കാട്ടിൽ, ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. മഞ്ജുനാഥ്, ശാഖ കൺവീനർ ഷീബ ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വൈസ് ചെയർമാന്മാരായ എം. മുരളി, സിൽബി ആന്റണി, ജോയന്റ് കൺവീനർ ഹരിദാസൻ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം വി.കെ. ഷാജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ ഫിനാൻസ് കൺവീനർ കെ.എ. ആൻസൺ നന്ദി പറഞ്ഞു. 1500ഓളം പേർക്ക് ഓണസദ്യ വിളമ്പി. സമാജം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ, സമ്മാനദാനം എന്നിവയും അരങ്ങേറി.
