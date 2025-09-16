Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Sept 2025 10:03 AM IST
    16 Sept 2025 10:03 AM IST

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു

    സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു
    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്​ ക​സ്റ്റം​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മെം​ബ​ർ പി.​എ. അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​സ്റ്റം​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മെം​ബ​ർ പി.​എ. അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫാ​ദ​ർ ജോ​ർ​ജ് ക​ണ്ണ​ന്താ​നം, സ​ത്യ​ൻ പു​ത്തൂ​ർ, മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, ടി.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​രാ​മ​ദാ​സ്, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​സ്ത​ഫ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് തൈ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ, രാ​ജ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​ജെ. ബൈ​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​സി. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

