    Posted On
    date_range 22 May 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 8:58 AM IST

    സു​ഹൃ​ത്തി​നെ കൊലപ്പെടുത്തി മോഷണത്തിന് ശ്രമിച്ച പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സു​ഷ​മ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ണി​പ്പാ​ലി​ൽ യു​വ​തി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.​അ​ങ്കോ​ള താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഖേ​നി ബാ​വി​കേ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സു​ഷ​മ അ​ന്ന​പ്പ നാ​യ​കാ​ണ് (31) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    അ​ങ്കോ​ള​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യോ​ഗി​ത​യെ (23) വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നും ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തി​നു​മാ​ണ് കേ​സ്. യോ​ഗി​ത മ​ണി​പ്പാ​ൽ ശാ​ന്തി​ന​ഗ​റി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ൽ മ​റ്റ് ര​ണ്ട് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം 12 ന് ​രാ​ത്രി യോ​ഗി​ത​യോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റ് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ യോ​ഗി​ത​യെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ​ണി​പ്പാ​ൽ എ​സ്.​ഐ മ​ഹേ​ഷ് പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ം സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള സി.​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. യോ​ഗി​ത​യു​ടെ മു​റി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മു​റി​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സു​ഷ​മ​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള സു​ഷ​മ ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നിരിക്കുകയായി​രു​ന്നു. യോ​ഗി​ത​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ മാ​ല​യും ക​മ്മ​ലു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ട​ു. മേ​യ് 12 ന് ​രാ​ത്രി 9.30 ന് ​പ്ര​തി യോ​ഗി​ത​യു​ടെ മു​റി​യി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി. പു​ല​ർ​ച്ചെ യോ​ഗി​ത ഉ​റ​ങ്ങുമ്പോ​ൾ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഹോ​ളോ ബ്ലോ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യോ​ഗി​ത​യു​ടെ ത​ല​യി​ൽ അ​ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ്ണ മാ​ല​യും ക​മ്മ​ലു​ക​ളും മോ​ഷ്ടി​ച്ച് സ്വ​ന്തം മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.

    യോ​ഗി​ത​യു​ടെ മുറിയിലുള്ളവർ രാ​ത്രി ഷി​ഫ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ യോ​ഗി​ത​യു​ടെ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബ​ഹ​ളം കേ​ട്ട് വ​ന്ന സു​ഷ​മ യോ​ഗി​ത​യെ മ​ണി​പ്പാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. സി.​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളുടെപ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ്ണ മാ​ല​യും ക​മ്മ​ലു​ക​ളും പ്ര​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:friendmurderedarrested
    News Summary - Suspect arrested for murdering friend and attempting robbery
