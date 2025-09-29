Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 9:56 AM IST

    സൂ​ര്യ കി​ര​ൺ എ​യ്റോ​ബാ​റ്റി​ക്​ ഷോ ​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​

    Air Force
    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മുന്നോടിയായി നടന്ന വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ സാ​രം​ഗ്​ ടീ​മി​ന്റെ വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ ശ്വാ​സം പി​ടി​ച്ചി​രു​ത്തു​ന്ന വി​സ്​​മ​യ​ക​ര​മാ​യ ആ​കാ​ശ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ സൂ​ര്യ കി​ര​ൺ എ​യ്റോ​ബാ​റ്റി​ക്​ ടീം ​വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു.

    മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ന്നി​മ​ണ്ഡ​പ്​ പ​രേ​ഡ്​ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​നാ​ണ്​ പ്ര​ക​ട​നം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എ​ന്ന്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സൂ​ര്യ കി​ര​ൺ എ​യ്​​റോ​ബാ​റ്റി​ക്​ ടീം 2023​ലെ ദ​സ​റ​ക്കും ​ആ​കാ​ശ​ത്ത്​ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ജ​യ്​ ദാ​ശ​ര​ഥി​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ. പാ​സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ പ​രേ​ഡ്​ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ. ടീ​മി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​ക​ട​നം 30നാ​ണ്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ല. സാ​രം​ഗ്​ എ​യ്റോ​ബാ​റ്റി​ക്​ എ​യ​ർ ഡി​സ്പ്ലേ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ എ​യ​ർ​ഷോ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച്​ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​റു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:MysoreIndian Air ForceAerobatic TeamDasaraLatest News
