Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ർ​ണാ​ട​ക...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 7:48 AM IST

    ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പി​ല്ല -സു​ർ​ജേ​വാ​ല

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    ക​ർ​ണാ​ട​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വി​യോ​ജി​പ്പി​ല്ല -സു​ർ​ജേ​വാ​ല
    cancel
    camera_alt

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ൺ​ദീ​പ് സി​ങ് സു​ർ​ജേ​വാ​ല​യെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നേ​തൃ​ത​ല​ത്തി​ലോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ലോ വി​യോ​ജി​പ്പി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി ക​ർ​ണാ​ട​ക ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ൺ​ദീ​പ് സി​ങ് സു​ർ​ജേ​വാ​ല വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.എ​ല്ലാ​വ​രും പാ​ർ​ട്ടി ലൈ​നി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ പി.​സി.​സി (പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന് പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    ചി​ല ആ​ളു​ക​ൾ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യോ മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലോ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​രാ​കു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​ക്ക് അ​പ്പു​റ​മു​ള്ള പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​വ​രെ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ശി​വ​കു​മാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും അ​ഞ്ച് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ മാ​റി ശി​വ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വു​മെ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കു​നി​ഗ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ച്ച്.​ഡി. രം​ഗ​നാ​ഥി​നും മു​ൻ എം.​പി എ​ൽ.​ആ​ർ. ശി​വ​രാ​മ ഗൗ​ഡ​ക്കും ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് സു​ർ​ജേ​വാ​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ 30 മാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശി​വ​രാ​മ ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ‘ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ൻ, ഒ​രു വോ​ട്ട്’ എ​ന്ന ത​ത്ത്വം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ആ​സൂ​ത്രി​ത ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും സു​ർ​ജേ​വാ​ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karnataka congressstatementrandeep singh surjewalaBanglore News
    News Summary - Surjewala said there is no difference of opinion in Karnataka Congress
    Similar News
    Next Story
    X