    date_range 12 May 2026 9:19 AM IST
    date_range 12 May 2026 9:19 AM IST

    ശൃം​ഗേ​രി കോ​ൺ. എം.​എ​ൽ.​എ​യെ അയോ​ഗ്യ​നാ​ക്കി​യ വി​ധി സു​പ്രീം കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ ശൃം​ഗേ​രി നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​ഡി. രാ​ജ​ഗൗ​ഡ​യെ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​ക്കി​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത് സു​പ്രീം കോ​ട​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഗൗ​ഡ​ക്ക് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി തു​ട​രാ​നാ​വും.

    രാ​ജ​ഗൗ​ഡ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​പ്പീ​ലി​ൽ വാ​ദം കേ​ട്ട ജ​സ്റ്റി​സ് സ​ഞ്ജ​യ് കു​മാ​റും ജ​സ്റ്റി​സ് കെ ​വി​നോ​ദ് ച​ന്ദ്ര​നും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സു​പ്രീം കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ചാ​ണ് ത​ൽ​സ്ഥി​തി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണി​യ​തി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ആ​രോ​പി​ച്ച് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഡി.​എ​ൻ ജീ​വ​രാ​ജി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ബെ​ഞ്ച് വാ​ക്കാ​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. 2023ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ രാ​ജെ​ഗൗ​ഡ ബി​ജെ​പി​യു​ടെ ജീ​വ​രാ​ജി​നെ 201 വോ​ട്ടി​ന്റെ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ആ​രോ​പി​ച്ച് ജീ​വ​രാ​ജ് പോ​സ്റ്റ​ൽ ബാ​ല​റ്റു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി​ക്കു​ക​യും വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മെ​യ് ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ന്ന വീ​ണ്ടും എ​ണ്ണ​ലി​ൽ, രാ​ജ​ഗൗ​ഡ​യു​ടെ 255 പോ​സ്റ്റ​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഫ​ലം റ​ദ്ദാ​ക്കി ഡി​എ​ൻ ജീ​വ​രാ​ജി​നെ വി​ജ​യി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജീ​വ​രാ​ജി​നെ പു​തി​യ എം​എ​ൽ​എ​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ഷു​ഭി​ത​നാ​യ രാ​ജ​ഗൗ​ഡ ഉ​ട​ൻ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    News Summary - Supreme Court quashes order disqualifying Sringeri Constituency MLA
