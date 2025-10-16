Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:56 AM IST

    'സൂ​പ്പ​ർ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് ഇ​ന്ത്യ 2025'ഡി​സം​ബ​റി​ൽ

    ‘സൂ​പ്പ​ർ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് ഇ​ന്ത്യ 2025’ഡി​സം​ബ​റി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ‘സൂ​പ്പ​ർ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് ഇ​ന്ത്യ 2025’ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 13 വ​രെ മ​ണി​പ്പാ​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് (സി ​ഡാ​ക്) ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക.

    കു​മാ​ര കൃ​പ റോ​ഡി​ലെ ല​ളി​ത് അ​ശോ​കി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​തി​പ്പ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സി ​ഡാ​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ. ​മ​ഗേ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ രാ​ജേ​ഷ് സി​ങ്, സി ​ഡാ​ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​എ​സ്.​ഡി. സു​ദ​ർ​ശ​ൻ, ഐ.​ഇ.​ഇ.​ഇ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സൊ​സൈ​റ്റി ബം​ഗ​ളൂ​രു വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഡോ. ​സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ വു​പ്പ​ല, എം.​ഐ.​ടി ബം​ഗ​ളൂ​രു പ്രോ ​വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ്ര​ഫ. മ​ധു വീ​ര​രാ​ഘ​വ​ൻ, സി ​ഡാ​ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​സ്ബ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

