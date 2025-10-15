Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസു​ള്ള്യ സ്വ​ദേ​ശി...
    Metro
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:05 AM IST

    സു​ള്ള്യ സ്വ​ദേ​ശി മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വീ​ണു​മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    RSS
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​ലെ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ൽ വ​ഴു​തി​വീ​ണ് സു​ള്ള്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ച്ചു. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ല്ലാ​ജെ ന​ടു​ഗ​ല്ലു​വി​ലെ ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ന​ന്ദ​ൻ എ​സ്. ഭ​ട്ടാ​ണ് (25) മ​രി​ച്ച​ത്. ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​ണ് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് വി​സ​യി​ൽ ന​ന്ദ​ൻ മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​ൽ പോ​യ​ത്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം മൊ​റീ​ഷ്യ​സി​ലെ വി​ക്ടോ​റി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. മൊ​റീ​ഷ്യ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ന​ന്ദ​ന്റെ മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ കാ​ർ​ക്ക​ള​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ത്യ​നാ​രാ​യ​ണ ഭ​ട്ട് കോ​ട്ട ശ്രീ​നി​വാ​സ് പൂ​ജാ​രി എം.​പി​യോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death NewsBengaluru Newswaterfallfalling into waterSullia native
    News Summary - Sullia native dies after falling into waterfall in Mauritius
    Similar News
    Next Story
    X