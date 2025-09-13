Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസുഗതാഞ്ജലി മേഖലതല...
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:18 AM IST

    സുഗതാഞ്ജലി മേഖലതല വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സുഗതാഞ്ജലി മേഖലതല വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മേ​ഖ​ല ത​ല കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഒ.​എ​ൻ.​വി കു​റു​പ്പി​ന്‍റെ​ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച​ത്. ആ​റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും 138 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​മാ​സം 21ന് ​ന​ട​ക്കും.

    വി​ജ​യി​ക​ള്‍ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍: വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല- സ​ബ്​​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം: അ​ന​യ വി​നീ​ഷ്, മി​ഹി​രാ​ഗ്നേ​യ് പ്ര​ജീ​ഷ്, ശ്രേ​യ ര​മേ​ശ്. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം: മ​രീ​ന മേ​രി ജ​സ്റ്റി​ൻ, അ​മേ​യ സം​ഗീ​ത്, ഏ​യ്ഞ്ച​ലീ​ന ജി​ജോ.

    മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല- സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ: ര​ഘു​റാം, ആ​ർ. ശ്രീ​ബാ​ല, ധ്യാ​ൻ നി​ത്യ രാ​ജേ​ഷ്. ജൂ​നി​യ​ർ: മീ​നാ​ക്ഷി നി​ത്യ രാ​ജേ​ഷ്, അ​ഭി​ന​വ് വി​നോ​ദ്, ന​ന്ദി​ത വി​നോ​ദ്

    സൗ​ത്ത് മേ​ഖ​ല- സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ: ജോ​ബി​ൻ ജി​പ്സ​ൺ, എം. ​ഇ​ഷാ​നി, ആ​ൻ​ലി​യ ലൈ​ജു. ജൂ​നി​യ​ർ: സ​ന്മ​യ മ​നേ​ഷ്, എ​വ്​​ലി​ൻ ജോ​സ് ബി​ൽ​ജു, ന​സ്രീ​ൻ ഷാ​നി​യാ​സ്

    ഈ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല- സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ: ആ​ഗ്നേ​യ് നാ​യ​ർ, അ​ർ​ണി​ക കു​റ്റ്യേ​രി​മ്മ​ൽ, ചേ​ത​സ് സി. ​സ​ജീ​ഷ്. ജൂ​നി​യ​ർ: എ​സ്. നി​ര​ഞ്ജ​ന, പ്രാ​ർ​ഥ​ന മി​ധു​ൻ വ​ർ​മ, അ​ദി​തി അ​ജി​ത്.

    നോ​ർ​ത്ത് മേ​ഖ​ല- സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ: ശ്ര​ദ്ധ ദീ​പ​ക്, ജൊ​ഹാ​ന അ​ന്ന ബി​ജു, നീ​ലാ​ഞ്ജ​ന നി​ഖി​ൽ, ജൂ​നി​യ​ർ: ഒ. ​അ​ക്ഷ​ര, ഐ​ക്യ പി. ​സ​ജീ​വ്, യു. ​ന​ന്ദ​ന.

    മൈ​സൂ​ർ മേ​ഖ​ല- സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ: ദ​ക്ഷ് എ​ൻ. സ്വ​രൂ​പ്, സൗ​പ​ർ​ണി​ക വി​പി​ൻ, വേ​ദി​ക സ​ജീ​വ്, ജൂ​നി​യ​ർ: ഭ​ഗ​ത് റാം ​ര​ഞ്ജി​ത്, പി.​ഡി. ഗൗ​രി, ര​ണ്ട് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം- എം.​വി. ത​നി​ഷ്ക, എ​ൻ. നി​യ​ല​ക്ഷ്മി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metrowinnersSugatanjali
    News Summary - Sugatanjali regional winners announced
    Similar News
    Next Story
    X