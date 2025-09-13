സുഗതാഞ്ജലി മേഖലതല വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സുഗതാഞ്ജലി മേഖലതല വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: മലയാളം മിഷൻ കർണാടക ചാപ്റ്റർ നടത്തിയ സുഗതാഞ്ജലി മേഖല തല കാവ്യാലാപന മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന്റെ കവിതകളാണ് മത്സരാർഥികൾ ആലപിച്ചത്. ആറു മേഖലകളിൽ നിന്നും 138 മത്സരാർഥികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ചാപ്റ്റര് തല മത്സരങ്ങള് ഈ മാസം 21ന് നടക്കും.
വിജയികള് ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനക്രമത്തില്: വെസ്റ്റ് മേഖല- സബ്ജൂനിയർ വിഭാഗം: അനയ വിനീഷ്, മിഹിരാഗ്നേയ് പ്രജീഷ്, ശ്രേയ രമേശ്. ജൂനിയർ വിഭാഗം: മരീന മേരി ജസ്റ്റിൻ, അമേയ സംഗീത്, ഏയ്ഞ്ചലീന ജിജോ.
മധ്യമേഖല- സബ് ജൂനിയർ: രഘുറാം, ആർ. ശ്രീബാല, ധ്യാൻ നിത്യ രാജേഷ്. ജൂനിയർ: മീനാക്ഷി നിത്യ രാജേഷ്, അഭിനവ് വിനോദ്, നന്ദിത വിനോദ്
സൗത്ത് മേഖല- സബ് ജൂനിയർ: ജോബിൻ ജിപ്സൺ, എം. ഇഷാനി, ആൻലിയ ലൈജു. ജൂനിയർ: സന്മയ മനേഷ്, എവ്ലിൻ ജോസ് ബിൽജു, നസ്രീൻ ഷാനിയാസ്
ഈസ്റ്റ് മേഖല- സബ് ജൂനിയർ: ആഗ്നേയ് നായർ, അർണിക കുറ്റ്യേരിമ്മൽ, ചേതസ് സി. സജീഷ്. ജൂനിയർ: എസ്. നിരഞ്ജന, പ്രാർഥന മിധുൻ വർമ, അദിതി അജിത്.
നോർത്ത് മേഖല- സബ് ജൂനിയർ: ശ്രദ്ധ ദീപക്, ജൊഹാന അന്ന ബിജു, നീലാഞ്ജന നിഖിൽ, ജൂനിയർ: ഒ. അക്ഷര, ഐക്യ പി. സജീവ്, യു. നന്ദന.
മൈസൂർ മേഖല- സബ് ജൂനിയർ: ദക്ഷ് എൻ. സ്വരൂപ്, സൗപർണിക വിപിൻ, വേദിക സജീവ്, ജൂനിയർ: ഭഗത് റാം രഞ്ജിത്, പി.ഡി. ഗൗരി, രണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം- എം.വി. തനിഷ്ക, എൻ. നിയലക്ഷ്മി.
