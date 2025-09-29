Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം: ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    Senior Category: Sneha Jiso, Leo Wilson
    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം: സ്നേ​ഹ ജി​സോ, ലി​യോ വി​ല്‍സ​ണ്‍

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ന്ന ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ൽ സോ​ണി​യ ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 138 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 40 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ചു.

    നീ​തു കു​റ്റി​മാ​ക്ക​ൽ,ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ (യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ): സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം- സ്നേ​ഹ ജി​സോ (സ്വ​ര്‍ഗ​റാ​ണി ച​ര്‍ച്ച്, ബം​ഗ​ളൂ​രു വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല), ലി​യോ വി​ല്‍സ​ണ്‍ പ​ഞ്ഞി​ക്കാ​ര​ന്‍ (വി.​സി.​ഇ.​ടി വി​ഗ് നാ​ന്‍ ന​ഗ​ര്‍, ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ മേ​ഖ​ല).

    ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം: ഭ​ഗ​ത് റാം ​ര​ഞ്ജി​ത്ത് (മു​ദ്ര മ​ല​യാ​ള വേ​ദി, മൈ​സൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല), ത​നി​ഷ്ക എം.​വി (മൈ​ത്രി മ​ല​യാ​ള​വേ​ദി, മൈ​സൂ​രു മേ​ഖ​ല), ഐ​ക്യ പി. ​സ​ജീ​വ് ( ചി​ക്ക​ബാ​ന​വാ​ര, ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ര്‍ത്ത് മേ​ഖ​ല)

    ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം: ഭ​ഗ​ത് റാം ​ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ത​നി​ഷ്ക എം.​വി, ഐ​ക്യ പി. ​സ​ജീ​വ്

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം: ദ​ക്ഷ് എ​ന്‍. സ്വ​രൂ​പ് (കേ​ര​ള സ​മാ​ജം മൈ​സൂ​ര്‍, മൈ​സൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല), ശ്ര​ദ്ധ ദീ​പ​ക്( കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ര്‍ നോ​ര്‍ത്ത് വെ​സ്റ്റ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ര്‍ത്ത് മേ​ഖ​ല), അ​ന​യ വി​നീ​ഷ് (രാ​ജ രാ​ജേ​ശ്വ​രി പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്രം, ബം​ഗ​ളൂ​രു വെ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല).

    സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം: ദ​ക്ഷ് എ​ന്‍. സ്വ​രൂ​പ്, ശ്ര​ദ്ധ ദീ​പ​ക്, അ​ന​യ വി​നീ​ഷ്

