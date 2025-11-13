Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:06 AM IST

    ക​രി​മ്പ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു

    ക​രി​മ്പ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​രി​മ്പി​ന് താ​ങ്ങു​വി​ല ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ധോ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​മു​ത​ൽ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ 3300 രൂ​പ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​വെ​ങ്കി​ലും ട​ണ്ണി​ന് 3500 രൂ​പ താ​ങ്ങു​വി​ല​യാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സം​ഗ​പ്പ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഷി​രോ​ള, മാ​ന്തു​രു, യ​ഹ​ദ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. ഷി​രോ​ള​ക്ക് സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ തീ​യി​ട്ടു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

