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    Metro
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:41 AM IST

    പഠന സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

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    പഠന സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്തു
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    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നെ​ല​മം​ഗ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന നി​ർ​ധ​ന​ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം 

    ബംഗളൂരു: കേരള സമാജം നെലമംഗലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നിർധനരായ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നെലമംഗല മണ്ടന കുറിച്ചി ഗവൺമെന്‍റ് വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നു. സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സമാജം രക്ഷാധികാരികളായ യു. എൻ. രവീന്ദ്രൻ, വൈ. ജോർജ്, സമാജം സെക്രട്ടറി മിനി നന്ദകുമാർ, മഹിളാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്‍റ് ലിഷ ശശി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എ.വി. ഗോപാൽ, സി. ബിജു എന്നിവര്‍ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്‍റ് ശശി വേലപ്പൻ പഠനസാമഗ്രികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തു.

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    TAGS:newsstudy materialsmetro news
    News Summary - Study materials distributed
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