Madhyamam
    25 Jan 2026 8:16 AM IST
    25 Jan 2026 8:16 AM IST

    ‘വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം’

    ‘വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം’
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സം​സ്ഥാ​ന കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്സ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ക​ര്‍ണാ​ട​ക(​എ​സ്‌.​ഐ‌.​ഒ) സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കാ​മ്പ​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​സ്‌.​ഐ‌.​ഒ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വെ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ.

    ഗൂ​ഗി​ൾ ഫോം ​വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും കോ​ള​ജ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി യൂ​നി​യ​നു​ക​ള്‍. ആ​ദ്യം പൈ​ല​റ്റ് മോ​ഡ​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണം. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണം. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യം എ​സ്‌.​ഐ‌.​ഒ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​ബോ​ധം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മൂ​ല്യം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലി​ങ്‌​ദോ ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്ത​ണം -എ​സ്‌.​ഐ‌.​ഒ ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​സ്‌.​ഐ.​ഒ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ശ​ര​ണ​പ്ര​കാ​ശ് പാ​ട്ടീ​ൽ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി എം.​സി. സു​ധാ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ടം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം‌.​എ​ൽ‌.​സി റി​സ് വാ​ന്‍ അ​ർ​ഷാ​ദി​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ഒ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​സ്. ആ​ദി അ​ൽ ഹ​സ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​യ്യാ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - 'Student unions should be restored'
