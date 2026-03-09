ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വിദ്യാർഥി കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
ബംഗളൂരു :ബെല്ലാരിയിലെ സ്വകാര്യ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഏതാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി സ്കൂൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ബെല്ലാരിയിലെ വിജയനഗർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലേക്ക് (വിംസ്) മാറ്റി.
സംഭവത്തിന്റെ കാരണവും ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപകന്റെ (ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ കൂടി) മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി (പ്രതി), പ്രകോപിതനായി എല്ലാവരെയും ക്രമരഹിതമായി ആക്രമിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു, മറ്റ് ഏഴ് പേർ ചികിത്സയിലാണ്, ബെല്ലാരി റേഞ്ചിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഐജിപി) പി.എസ്. ഹർഷ പറഞ്ഞു.
അധ്യാപകന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ക്രൈം സീൻ ഓഫീസർ (സോകോ), ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി (എഫ്എസ്എൽ) സംഘങ്ങളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മരിച്ച ആൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തും.
വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ചെറിയ ചില തർക്കങ്ങളാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ബ്രൂസ്പേട്ട് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു.
