    Posted On
    9 March 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    9 March 2026 7:35 AM IST

    ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു; ഏ​ഴ് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു; ഏ​ഴ് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു :ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി ന​ട​ത്തി​യ അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും ഏ​താ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.​

    ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി സ്കൂ​ൾ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞു. മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ലേ​ക്ക് (വിം​സ്) മാ​റ്റി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​യു​ധ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ഒ​രു സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ (ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വാ​ർ​ഡ​ൻ കൂ​ടി) മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി (പ്ര​തി), പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ, ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി മ​രി​ച്ചു, മ​റ്റ് ഏ​ഴ് പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്, ബെ​ല്ലാ​രി റേ​ഞ്ചി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ഐ​ജി​പി) പി.​എ​സ്. ഹ​ർ​ഷ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ക്രൈം ​സീ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ (സോ​കോ), ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി (എ​ഫ്എ​സ്എ​ൽ) സം​ഘ​ങ്ങ​ളും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മ​രി​ച്ച ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ചെ​റി​യ ചി​ല ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. ബ്രൂ​സ്‌​പേ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    News Summary - Student killed, seven injured in attack by ninth-grade student
