Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:04 AM IST

    യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ൽ ബ​സ​പ​ക​ടം; വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മ​രി​ച്ചു

    Thanvi Krishna
    മ​രി​ച്ച ത​ൻ​വി കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: യെ​ല​ഹ​ങ്ക​യി​ലെ കോ​ഗി​ലു മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.20ഓ​ടെ ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി മ​രി​ച്ചു. അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ത​ൻ​വി കൃ​ഷ്ണ (10) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​മ്മ ഹ​ർ​ഷി​ത​യോ​ടൊ​പ്പം സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​വെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. റോ​ഡ് പ്ര​വൃ​ത്തി​യും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​വും കാ​ര​ണം സ്കൂ​ട്ട​ർ ബാ​ല​ൻ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

    സ്കൂ​ട്ട​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ഇ​രു​വ​രും റോ​ഡി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ​ക്ക് ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ച്ചു. ത​ൻ​വി​യു​ടെ ​ദേ​ഹ​ത്തു​കൂ​ടി ബ​സ് ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. അ​ശ്ര​ദ്ധ​പ​ര​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​വു​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ന് ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ യെ​ല​ഹ​ങ്ക ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ബി.​എം.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​ഞ്ജ​യ് ന​ഗ​റി​ൽ 37കാ​ര​നാ​യ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ റോ​ഷ​ൻ, ബൈ​ക്കി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ബ​സി​ന​ടി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടു മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ജ​യ​ന​ഗ​ർ ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ 64കാ​ര​നാ​യ പി. ​സം​പം​ഗി ബ​സി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ണ് ബ​സി​ന​ടി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടും മ​രി​ച്ചു.

