Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightപി.​യു.​സി...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 April 2026 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 6:55 AM IST

    പി.​യു.​സി പ​രീ​ക്ഷഫ​ലം വന്നയുടൻ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സർഗാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ പി.​യു.​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു. പി.​യു.​സി സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ത​നു​ശ്രീ​യാ​ണ് (17) മ​രി​ച്ച​ത്. ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 3.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ല്‍ മ​നം നൊ​ന്താ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. മൂ​ന്ന് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് അ​വ​രു​ടെ കോ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ൾ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നു ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സീ​ലി​ങ് ഫാ​നി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ത​നു​ശ്രീ​യെ ക​ണ്ടത്. സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ആ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​മ്മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഹെ​ബ്ബാ​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studentSuicidePUC Exam ResultBanglore
    News Summary - Student commits suicide after PUC exam results announced
    X