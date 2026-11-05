Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    മീൻ ലോറികൾ മലിനജലം പാതകളിൽ ഒഴുക്കിയാൽ കർശന നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    മീൻ ലോറികൾ മലിനജലം പാതകളിൽ ഒഴുക്കിയാൽ കർശന നടപടി
    cancel
    camera_alt

    സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ലി​ന ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കി ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​പ്പി​ച്ച് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ സു​ധീ​ർ കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മം​ഗ​ളൂ​രു തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്ന് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന മ​ത്സ്യ ഗ​താ​ഗ​ത ലോ​റി​ക​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ മ​ലി​ന​ജ​ലം റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    അ​സു​ഖ​ക​ര​വും അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മേ ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ടു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ലം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം മം​ഗ​ളൂ​രു പൊ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ് പ​രി​ധി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ലി​ന​ജ​ലം റോ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കി​യ​തി​നെ​തി​രെ ഇ​തു​വ​രെ 604 കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​കേ​സു​ക​ളി​ൽ 3,02,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മ​ലി​ന​ജ​ലം ചോ​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഫ്ലെ​ക്സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Strict Action Against Fish Trucks Leaking Waste Water on Kerala Roads
    Next Story
    X