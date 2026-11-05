മീൻ ലോറികൾ മലിനജലം പാതകളിൽ ഒഴുക്കിയാൽ കർശന നടപടി

മീൻ ലോറികൾ മലിനജലം പാതകളിൽ ഒഴുക്കിയാൽ കർശന നടപടിtext_fields
മംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലേക്ക് മലിന ജലം ഒഴുക്കി ദുർഗന്ധം വമിപ്പിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മത്സ്യ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മംഗളൂരു തുറമുഖത്ത് നിന്ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന മത്സ്യ ഗതാഗത ലോറികൾ നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മലിനജലം റോഡുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്.
പ്രധാന ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലും ഹൈവേകളിലും ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാൽനടയാത്രക്കാരെയും വാഹനമോടിക്കുന്നവരെയും ബാധിക്കുന്നു.
അസുഖകരവും അനാരോഗ്യകരവുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടുന്ന മലിനജലം വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് അപകടസാധ്യതയും ഉയർത്തുന്നു. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരാതികൾക്ക് മറുപടിയായി കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം മംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റ് പരിധിയിൽ മത്സ്യ ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ മലിനജലം റോഡുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതിനെതിരെ ഇതുവരെ 604 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസുകളിൽ 3,02,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി.
മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 30 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഗതാഗത സമയത്ത് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലിനജലം ചോരുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ വാഹന ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ചില റോഡുകളിൽ നിയന്ത്രണ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.