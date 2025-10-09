Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    9 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 9:28 AM IST

    ജാ​തി സ​ർ​വേ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യെ​ന്ന്

    ജാ​തി സ​ർ​വേ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യെ​ന്ന്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൊ​സ​പേ​ട്ട് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ​ന്ന്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചി​റ്റ​വാ​ഡ്ഗി​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​റെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൃ​ഗ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം (എ.​ബി.​സി) പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും പൗ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ചു. വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തോ​ട് വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ന്യൂ​മ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​വേ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ‘തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ കാ​ര​ണം ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പു​കാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും തെ​രു​വി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​ൻ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു’​എ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ. ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Stray dogs pose a threat to caste survey enumerators
