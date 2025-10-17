Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:54 AM IST

    തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു​കാ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്

    ചി​കി​ത്സ വൈ​കി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം
    stray dog attack
    നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ​കൈ​ക​ളി​ലേ​റ്റ പ​രി​ക്ക്

    മം​ഗ​ളൂ​രു: സൂ​റ​ത്ത്ക​ലി​ലെ കാ​ന മൈ​ന്ദ​ഗു​രി​യി​ൽ തെ​രു​വു നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി​യു​ടെ മ​ക​ൾ റി​ദ ഫാ​ത്തി​മ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​യി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​കൂ​ട്ടം നാ​യ്ക്ക​ൾ ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പേ​ടി​ച്ച​ര​ണ്ട കു​ട്ടി തി​രി​ഞ്ഞോ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ണം താ​ഴെ വീ​ണു.

    അ​ത് എ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​നി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ചാ​ടി​വീ​ണ് കൈ​ക​ളി​ലും കാ​ലു​ക​ളി​ലും ക​ടി​ച്ചു. നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് എ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഉ​ട​ൻ സൂ​റ​ത്ത്ക​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വെ​ൻ​ലോ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റി. ഗ​വ. വെ​ൻ​ലോ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ വൈ​കി​യ​താ​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    TAGS:KarnatakaLocal Newsstray dogstray dog attack
    News Summary - stray dog attack
